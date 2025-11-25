محمد صبحي: اللي بيقول ألفاظ ما ينفعش تتقال شغال في 5 أعمال درامية

انتقد الفنان محمد صبحي، الأوضاع الفنية في سوق الدراما والسينما في الوقت الراهن.



وقال خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: وصلنا لزمن قليل فيه من يقول عيب، وسوف نصل لزمن لن نجد فيه من سيقول لنا عيب؛ لأن الجميع سيفعل العيب. متسائلاً : ماذا تعني كلمة تريند؟ وماذا كسبنا منه؟"



وانتقد أوضاع الدراما حاليًا قائلاً : : اللي بيقول ألفاظ ما ينفعش تتقال في غرفة مغلقة يعمل الآن في خمسة وستة أعمال درامية. مش نتحاسب بقى؟ وفي المقابل هناك فنانين عظام ومبدعين قاعدين في بيوتهم "



واصل : " الحساب مافيهوش حاجة وفيه من يطلق عليهم فنانات عملوا مقاطع " تيك توك " وعملت مقاطع وألفاظ منحطة كتبت عقود سبع مسلسلات "