ماذا يحدث في سوريا؟.. أحمد موسى يكشف مفاجآت: مسيرة بصورة المجرم

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مشهد كارثي في محافظة السويداء السورية، يتمثل في مسيرة كبيرة للدروز رافعة صور مجرم الحرب نتنياهو وعلم الاحتلال الإسرئيلي.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عمليات تصفية واقتتال تتم في سوريا بحق العلويين والدروز في الجنوب.

ولفت إلى أن من خرج في المسيرات قالوا مش عاوزين ننفصل عن سوريا ولكن ننفصل عن تنظيم القاعدة وداعش، مضيفًا أن هناك رعب في سوريا من وجود ميليشيات مسلحة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الساحل السوري يشهد مظاهرات حاشدة ضد نظام الشرع، والميليشيات بدأت تضرب نار على ناس في مظاهرات بمحافظة اللاذقية، موضحًا أن هؤلاء لا يعرفون سوى لغة القتل.

واستطرد أن هناك مخاوف كبيرة من الوضع في سوريا، في ظل مطالبات بقتل وإعدام العلويين، قائلا: نتمنى السلامة والاستقرار لجميع الدول.