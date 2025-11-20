حضره كوكبة من الأساطير.. جوائز الكاف 2025

نعرض ملخص نتائج حفل جوائز الكاف 2025 كاملة.

فاز المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025 متفوقًا على محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي التركي.

وحصدت المغربية غزلان الشباك لاعبة الهلال السعودي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025.

بينما نال بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025

وتُوج المغربي ياسين بونو نجم الهلال السعودي بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا 2025.

فيما حصد الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم نادي بيراميدز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025 داخل القارة.

وحصد أيضًا نادي بيراميدز جائزة أفضل فريق في أفريقيا 2025.

وواصل المغاربة التوهج وحصد منتخب المغرب تحت 20 سنة جائزة أفضل منتخب في أفريقيا 2025، بينما نيجيريا لفئة السيدات.

أما المغربي عثمان معما نال جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا 2025، ومواطنته ضحى المدني أفضل لاعبة شابة في أفريقيا 2025.

وأخيرًا فاز الصومالي عمر عبدالقادر بجائزة أفضل حكم في أفريقيا، ونال كليمون مزيزي لاعب نادي يانج أفريكانز التنزاني جائزة أفضل هدف في أفريقيا 2025.

