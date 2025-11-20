من هاتفك .. كيف يمكن الاستثمار في الصناديق عبر تطبيق فلوسي

بعدما أطلقت الهيئة القومية للبريد في مصر، من خلال ذراعها الاستثمارية شركة البريد للاستثمار، تطبيق فلوسي كأول منصة رقمية متكاملة تتيح للأفراد الاستثمار في صناديق الاستثمار عبر الهاتف المحمول، بدأ التساؤل بشكل كبير من المواطنين، عن كيفية الاستثمار في الصناديق عبر تطبيق فلوسي.

كيف يمكن الاستثمار في الصناديق عبر تطبيق فلوسي؟

يتيح تطبيق فلوسي للمستخدمين التسجيل إلكترونيًا بالكامل من خلال الهاتف المحمول، بدءًا من تحميل التطبيق، ثم توقيع عقد إلكتروني E-Contract، وإجراء التعرف على العميل، عن طريق تصوير بطاقة الرقم القومي عبر شركة تعهيد إلكتروني معتمدة لدى هيئة الرقابة المالية.



وبعد تفعيل الحساب، يمكن للمستخدم شحن محفظته الرقمية من خلال حسابات البريد المصري أو الحسابات البنكية، ثم اختيار الصندوق الاستثماري الذي يرغب في الاستثمار فيه وفقًا لنشرة الاكتتاب الخاصة بكل صندوق.

ما هو تطبيق فلوسي؟

تطبيق فلوسي تديره شركة «بي إف أي» لخدمات الاستثمار، المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يوفر للمستخدمين إمكانية الاستثمار المباشر في أكثر من 40 صندوقًا استثماريًا متنوعًا.



وتشمل صناديق الاستثمار، صناديق الذهب والدخل الثابت والأسهم، إلى جانب صناديق مؤشرات البورصة المصرية والصناديق القطاعية التي تغطي العقارات والتكنولوجيا.

كم نسبة ربح في الصناديق الاستثمارية؟

تختلف نسب الربح في الصناديق الاستثمارية بحسب نوع الصندوق وطبيعة الأصول التي يستثمر فيها، فمثلًا:

- صناديق الذهب تعتمد على تقلبات أسعار الذهب في السوق العالمية.

- صناديق الأسهم قد تحقق عوائد أعلى لكنها تحمل مخاطر أكبر.

- صناديق الدخل الثابت توفر عائدًا مستقرًا وأقل مخاطرة، يعتمد على الفوائد المستلمة من السندات أو الأدوات المالية الأخرى.

ويعمل التطبيق على عرض الأداء التاريخي لكل صندوق، مما يمكن المستثمر من اتخاذ قرار مستنير قبل استثمار أمواله.

ما هو افضل استثمار للأموال في فلوسي؟

يعتمد أفضل صندوق للاستثمار، على أهداف الشخص المالية ومدى تقبله للمخاطر.



وينصح الخبراء بتوزيع الاستثمارات بين أكثر من صندوق لتقليل المخاطر، فمثلًا يمكن الاستثمار جزئيًا في صناديق الذهب أو الدخل الثابت، وجزئيًا في صناديق الأسهم أو الصناديق القطاعية مثل العقارات والتكنولوجيا.

كيف أربح من الصناديق الاستثمارية؟

حول كيفية الربح من الصناديق الاستثمارية، فإن للربح من الصناديق الاستثمارية عبر تطبيق فلوسي يجب الالتزام بعدة خطوات:

- اختيار صندوق مناسب يتوافق مع أهدافك ومستوى المخاطرة المقبول لديك.

- الاستثمار المنتظم عبر التطبيق وزيادة المبالغ تدريجيًا مع مرور الوقت.

- متابعة أداء الصندوق من خلال التطبيق لضبط استراتيجيتك الاستثمارية عند الحاجة.



طريقة التسجيل في تطبيق فلوسي

يتيح البريد المصري من خلال طريقة التسجيل في تطبيق فلوسي، الدخول إلى التطبيق الحكومي الآمن، والاختيار بين 40 صندوق استثمار متاح التربح من خلالها، وذلك بسهولة أكثر من الاضطرار للذهاب إلى مقار مكاتب البريد لشراء شهادات استثمار.

ويعد تطبيق فلوسي الحكومي، أول منصة رقمية متكاملة للاستثمار في صناديق الاستثمار، يتم متابعتها والتفاعل معها عبر الهاتف في فئات متنوعة من الأصول، وتتضمن طريقة التسجيل في تطبيق فلوسي، اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على Google Play لأجهزة أندرويد أو App Store لأجهزة آيفون.

- البحث عن تطبيق فوسي التابع للبريد المصري.

- قم بتحميل التطبيق مجانًا وتثبيته.

- سجل بياناتك للدخول إلى التطبيق وبطاقة الرقم القومي.

- قم بالتوقيع على عقد إلكتروني (E-Contract).

- حمل صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بك سارية.

- بعد نجاح التسجيل يمكنك فتح حساب محفظة على التطبيق من قائمة الحساب.

- ابدأ رحلة الاستثمار الآمن عبر التطبيق واحصل على العديد من الخدمات الاستثمارية الرقمية عبر هاتفك.



كيف افتح حساب محفظتي؟

بعد تتبع طريقة التسجيل في تطبيق فلوسي، يتمكن المستخدم من فتح حساب محفظته المالية، وذلك بعد تفعيل الحساب، إذ يمكن للمستخدم شحن محفظته الرقمية عبر الحساب، من خلال حسابات البريد المصري، أو الحسابات البنكية المختلفة.

ولا يفرض التطبيق حدًا أدنى ثابتًا للاستثمار، إذ يعتمد الحد الأدنى على سعر وثيقة كل صندوق وفقًا لنشرة الاكتتاب الخاصة به.