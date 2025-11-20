قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
تطورات ميدانية واسعة وتقدم للجيش السوداني في كردفان
فرصة للشباب| وظائف خالية بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.. الشروط ومتطلبات التقديم

خالد يوسف

يظل حلم عدد كبير من الشباب، في البحث عن وظيفة مستقرة، إلا أن يجد إعلانا يمثل فرصة جيدة للشباب الباحثين عن عمل في مجال مستقر، يتمتع بامتيازات وظيفية وتأمينية جيدة، وهو ما يحدث مع الإعلانات الحكومية.

وظائف فنية وهندسية وإدارية للشباب

أعلن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الخالية في التخصصات الفنية والهندسية والإدارية، وذلك ضمن خطته للتوسع في المشروعات القومية الخاصة بتطوير البنية التحتية للمياه والصرف على مستوى الجمهورية.

 ويأتي هذا الطرح بهدف دعم الكفاءات الشابة وتمكينهم من الالتحاق بفرص عمل مستقرة داخل واحدة من أهم الهيئات الخدمية بالدولة.

التخصصات المطلوبة 

أوضح الجهاز أن الوظائف المتاحة تشمل التخصصات التالية:

ـ الهندسة المدنية 

ـ الهندسة الميكانيكية 

ـ الهندسة الكهربائية

ـ إدارة المتابعة 

ـ الشؤون الفنية 

ـ المشتريات

ـ خدمة المواطنين 

ـ فنيين

ـ عمال تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الشرب

ـ عمال تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي

ـ عدد من الوظائف لحملة الدبلومات الفنية.

شروط التقديم للوظائف

أشار الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وعلى رأسها:

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يزيد عمره عن 35 عامًا في معظم الوظائف.

ـ الحصول على المؤهل المناسب للتخصص المطلوب، على أن تكون الشهادات معتمدة من الجهات الرسمية.

ـ إجادة التعامل مع الحاسب الآلي في الوظائف الإدارية والفنية.

ـ تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

ـ اجتياز الاختبارات الفنية والمقابلات الشخصية التي يعقدها الجهاز قبل إعلان النتائج النهائية.

متطلبات التقديم والمستندات

أوضح الجهاز أن عملية التقديم تتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، مع ضرورة رفع المستندات التالية بصيغة PDF:

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ  المؤهل الدراسي.

ـ شهادة الميلاد المميكنة.

ـ الموقف من التجنيد.

ـ شهادات الخبرة إن وُجدت.

كيفية التواصل مع المقبولين

أكد الجهاز، أنه سيتم التواصل مع المقبولين مبدئيًا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف لتحديد مواعيد الاختبارات.

وشدد الجهاز، على أن اختيار المرشحين سيتم وفق معايير الكفاءة والشفافية، دون أي تدخلات، وذلك لضمان اختيار أفضل العناصر التي تتناسب مع طبيعة العمل الحيوي في قطاعي المياه والصرف الصحي.

ويأتي إعلان الوظائف ضمن خطة الدولة لتطوير شبكات المياه وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى سد العجز في بعض التخصصات داخل المحطات ومراكز التشغيل المختلفة. 

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

تصعيد يخنق الجولان.. القنيطرة تحت ضغط الحواجز الإسرائيلية والانتشار الروسي

الأمم المتحدة: القلق الأكبر على من بقي في الفاشر مع استمرار صعوبة الوصول الإنساني

الولايات المتحدة تهدد أوكرانيا بقطع الدعم الاستخباراتي وإمدادات السلاح

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

