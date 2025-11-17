قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كامل الوزير: افتتاح القطار الكهربائي السريع ديسمبر 2026
حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة
ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل
قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق
بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع
الفريق كامل الوزير: لم ولن نبيع أي ميناء مصري
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا
كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها
أخبار البلد

نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية

نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية
نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية
عبد الفتاح تركي

نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر .. تشهد بوابة الوظائف الحكومية خلال هذه الأيام إقبالًا متزايدًا من المتقدمين الراغبين في الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر، حيث يتابع آلاف المتقدمين خطوات إعلان القبول المبدئي للالتحاق بالاختبارات الإلكترونية المعتمدة للوظائف التعليمية. 

هذا الإقبال يجيء نظرًا إلى أهمية المسابقة التي تُعد من أكبر مسابقات التوظيف بالأزهر الشريف خلال عام 2025، ولا سيما أنها تستهدف سد احتياجات المراحل التعليمية المختلفة في مادة الرياضيات، والتي تمثل إحدى أهم المواد الأساسية في العملية التعليمية.

وظائف

إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي عبر بوابة الوظائف الحكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة خدمة الاستعلام الرسمي عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد رياضيات بالأزهر. وتشمل هذه الخدمة معرفة القبول المبدئي لكل متقدم، بالإضافة إلى موعد ومكان انعقاد الامتحان الإلكتروني المقرر عقده للمتنافسين على عدد 5526 وظيفة معلم مساعد لمادة الرياضيات، والمخصصة لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وفقًا للإدارات التعليمية بالمحافظات المدرجة ضمن إعلان المسابقة لصالح الأزهر الشريف .

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الجهاز على ضمان الشفافية وتقديم الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المتقدمين معرفة نتائجهم وخطواتهم القادمة دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة رسمية، وهو ما يعزز توجه الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف المؤسسات الحكومية.

تعيين فوري| وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025.. رابط التقديم وآخر موعد

موعد امتحانات مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر 2025

حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مواعيد عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين الذين اجتازوا مرحلة القبول المبدئي، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر، وتستمر حتى يوم 6 ديسمبر 2025. وتم تنظيم الجدول بما يضمن استيعاب كافة المتقدمين بطريقة منضبطة، مع مراعاة توزيعهم على مراكز الاختبارات وفقًا للمحافظات والإدارات التعليمية لضمان سهولة الوصول ودقة التنظيم .

ويعد هذا الامتحان الإلكتروني خطوة أساسية في عملية اختيار الكفاءات المناسبة لشغل وظيفة معلم مساعد رياضيات، حيث يتم تقييم المتقدمين من خلال اختبارات معيارية تقيس القدرة العلمية والمعرفية ومهارات التدريس اللازمة لمادة الرياضيات بمختلف مراحلها التعليمية .

تاريخ الإعلان ومرحلة التقديم في مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن إطلاق مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية في 30 أبريل 2025، وهي خطوة لاقت اهتمامًا كبيرًا بين الخريجين المتخصصين في الرياضيات والتربية. وتم فتح باب التقديم رسميًا خلال الفترة من 15 إلى 29 مايو من العام ذاته، وهي فترة استقبل خلالها الموقع آلاف الطلبات من مختلف المحافظات، في إطار خطة الأزهر لتعيين كوادر جديدة تسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين مستوى الطلاب في مادة الرياضيات.

وظائف

التزام المتقدمين بالتعليمات ومتابعة خطوات الاستعلام

يهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكافة المتقدمين ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنشورة في صفحة الاستعلام على بوابة الوظائف الحكومية، وذلك لضمان إتمام إجراءات الدخول إلى الامتحان الإلكتروني بشكل صحيح ودون أي معوقات. كما أكد الجهاز أهمية متابعة الصفحة الرسمية للمسابقة على الموقع بانتظام للحصول على أي تحديثات تخص مواعيد أو تعليمات إضافية تتعلق بالامتحانات أو مراحل ما بعد الاختبار.

ويؤكد الجهاز أن الالتزام بالتعليمات يسهم في ضمان سير العملية الامتحانية بكل دقة وانضباط، ويتيح لكل متقدم فرصته العادلة في خوض الاختبار المخصص لوظيفة معلم مساعد رياضيات بالأزهر وفق الضوابط المعتمدة.

نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر بوابة الوظائف الحكومية 2025 الاستعلام عن نتيجة معلم مساعد الأزهر موعد امتحان معلم مساعد رياضيات وظائف الأزهر 2025 نتيجة مسابقة الأزهر الجديدة التقديم في وظائف التعليم بالأزهر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة تعيين معلمي الرياضيات بالأزهر رابط نتيجة مسابقة معلم مساعد

