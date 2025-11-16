التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد الامتحان لوظيفة معلم رياضيات بالأزهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، للمراحل الدراسية ( ابتدائي- اعدادي- ثانوي)، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة لصالح الأزهر الشريف، وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.

بدء الامتحانات

وكشف الجهاز في بيان صادر عنه اليوم، أنه من المقرر بدء الامتحانات اعتبارا من يوم 24 نوفمبر حتى يوم 6 ديسمبر 2025.

وكان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية في 30 ابريل 2025، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 15 إلى 29 مايو من العام ذاته

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات الموجودة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية.