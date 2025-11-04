قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

التنظيم والإدارة يُعلن عن مسابقة لشغل 4000 وظيفة بهيئة الاسعاف

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة هيئة الإسعاف المصرية لتعيين ( 2500) في وظيفة مساعد أخصائي خدمات إسعافية ثالث، و ( 1000) في وظيفة أخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة ثالث، و (500) في وظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة رابع، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وحدد الإعلان الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم للوظائف المُعلن عنها وتشمل ما يلي:

 ١. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

٢. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

٣. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

٤. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

٥. ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عاماً في تاريخ نشرالإعلان.

٦. بالنسبة لوظيفتى مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة: يشترط الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، وأن يكون التقديرالعام للمتقدم (جيد) على الأقل.

٧. بالنسبة لوظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة : يشترط الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتواءم مع نوع وطبيعة العمل ، سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أوأقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

٨. اجتياز الإختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

٩. اجتياز التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان .

١٠. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبارات والتدريبات المطلوبة.

١١. أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصرالعربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة.

١٢. سداد مبلغ  (28) جنيهاً (ثمانية وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

كما اشترط الإعلان أن تكون جميع المستندات المطلوبة أصلية مرونة وبصيغة jpg ومن بينها: 

١. صورة شخصية للمتقدم .

٢. بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

٣. المؤهل الدراسي، وفى حال عدم تضمن المؤهل الدراسي التقديرالعام للمتقدم يتعين تقديم إفادة تفيد حصوله على تقدير(جيد)، وذلك بالنسبة لوظيفتى مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة.

٤. المؤهل الأعلى (إن وجد) بالنسبة لوظيفتى مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة.

٥. إيصال الإيداع البنكي.

٦. الموقف من الخدمة العسكرية للذكورأو الخدمة العامة للإناث.

٧. بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

٨. رخصة قيادة مهنية سارية درجة ثانية أو ما يعلوها (بالنسبة لوظيفتى أخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة و فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة).

وشدد الجهاز على أنه لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتباراً من 20 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل هيئة الإسعاف سيارة طبية سيارة إسعاف طبية

الشرقية
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
السيارات الفارهة
