رياضة

بالأسماء والمنتخبات.. ترتيب هدافي أمم إفريقيا 2025 قبل دور الـ16

رباب الهواري

يترقب عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي انطلاق منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، حيث تبدأ المواجهات الحاسمة مساء اليوم السبت 3 يناير، في مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين، وتحدد ملامح الطريق نحو اللقب القاري.

مواجهات قوية في افتتاح دور الـ16

تشهد ضربة البداية لقاءً مرتقبًا يجمع بين منتخب السنغال ونظيره السودان، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. ويسعى أسود التيرانجا لمواصلة مشوارهم القوي في البطولة، بينما يأمل المنتخب السوداني في تحقيق مفاجأة مدوية وخطف بطاقة التأهل.

وفي المباراة الثانية، يصطدم منتخب تونس بنظيره المالي في مواجهة لا تقل إثارة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. ويعوّل نسور قرطاج على خبراتهم القارية، في حين يدخل منتخب مالي اللقاء بطموح كبير لمواصلة التقدم في البطولة.

صراع مشتعل على صدارة الهدافين

بالتوازي مع المنافسة الجماعية، يحتدم الصراع الفردي على لقب هداف كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث يتصدر رياض محرز قائد منتخب الجزائر القائمة، إلى جانب الثنائي المغربي براهيم دياز وأيوب الكعبي، بعدما سجل كل منهم 3 أهداف خلال دور المجموعات.

ويأتي خلف الثلاثي المتصدر عدد من النجوم الذين سجلوا هدفين، أبرزهم محمد صلاح قائد منتخب مصر، الذي يطمح لزيادة رصيده وقيادة الفراعنة بعيدًا في البطولة، إلى جانب أسماء بارزة من مدارس كروية مختلفة.

ترتيب هدافي أمم إفريقيا 2025 قبل دور الـ16

وجاء ترتيب هدافي البطولة قبل انطلاق دور ثمن النهائي كالتالي:

  • رياض محرز (الجزائر): 3 أهداف
  • براهيم دياز (المغرب): 3 أهداف
  • أيوب الكعبي (المغرب): 3 أهداف
  • أماد ديالو (كوت ديفوار): هدفان
  • محمد صلاح (مصر): هدفان
  • أديمولا لوكمان (نيجيريا): هدفان
  • إلياس عاشوري (تونس): هدفان
  • لاسين سينايوكو (مالي): هدفان
  • نيكولاس جاكسون (السنغال): هدفان

وتتجه الأنظار إلى مباريات دور الـ16، التي قد تشهد تغييرات كبيرة في سباق الهدافين، مع ازدياد سخونة المنافسة واقتراب الحلم الإفريقي من مراحله الحاسمة


 

كأس الأمم الأفريقية أخبار الرياضة منتخب السنغال منتخب السودان

حظك اليوم السبت
برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 
برج الثور
