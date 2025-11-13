قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية
المفوضية الأوروبية: الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى العيد الوطني
حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال العامة والمخابز بالإسكندرية
ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
بيطري سوهاج يواصل المعركة ضد الأوبئة.. تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية في حملة موسّعة
لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما لـ فلسطين ويُطالبان بمساهمة المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التنظيم والإدارة يشارك في اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
آية الجارحي

مثل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جمهورية مصر العربية في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على المستوى الوزاري، الذي عقد أمس بالعاصمة المغربية الرباط، حيث يتولى المهندس حاتم نبيل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي، ويضم المجلس في عضويته إلى جانب مصر كلاً من السعودية، الإمارات، عمان، المغرب، الكويت، والسودان.

وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد المهندس حاتم نبيل أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2022 – 2026، مشيداً بما أحرزته من تقدم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

ودعا رئيس الجهاز إلى إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية لعرض التجارب الناجحة في مجالات الإدارة العامة والتحول الرقمي والحوكمة، بما يسهم في تعزيز التكامل العربي في مجالات التنمية الإدارية.

كما شدد على ضرورة مواصلة الجهود نحو إعداد المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية للفترة 2027 – 2030، بما يواكب التحولات الإدارية والرقمية المتسارعة في المنطقة العربية.

من جانبه، استعرض المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر القحطاني، أنشطة المنظمة خلال الفترة الماضية، متناولاً جهودها في تطوير الإدارة العامة بالاستفادة من تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وعرضت الأمانة العامة التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية، حيث تم تنفيذ أكثر من 90% من أهدافها.

كما قدمت الأمانة تقريراً حول تقييم الأثر لما تم تنفيذه والدروس المستفادة والتحديات التي واجهت التنفيذ، بالإضافة إلى الخطوات التحضيرية لإعداد المرحلة الثانية من الخطة للفترة 2027 – 2030.

وقرر المجلس التنفيذي تكليف الأمانة بإعداد تصور متكامل للخطة الجديدة لعرضه على الاجتماع المقبل، وتشكيل مجموعة عمل من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة الإعداد والتنفيذ تضم كلاً من السعودية، مصر، الإمارات، عمان، والسودان.

وتناول الاجتماع كذلك الخطوات التي اتخذتها المنظمة لتعزيز الاعتماد على التمويل الذاتي في تنفيذ أنشطتها وفقاً لقرارات المجلس السابقة، ووافق المجلس على عقد اجتماعه القادم، وكذلك اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة، في شهر مايو 2026 بمقر المنظمة بالقاهرة

الإمارات الجهاز المركزي للتنظيم الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي منصة إلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

ترشيحاتنا

اكتشاف نُصب اليابان

اكتشاف لغز المحيط الهادئ في اليابان.. ما علاقته بأهرامات الجيزة؟

كل ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس .. احذر السمنة وشرب الخمر

كل ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس.. احذر السمنة والتدخين

جوارديولا يتخذ قرارًا بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم| تفاصيل

جوارديولا يتخذ قرارًا بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم| تفاصيل

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد