رياضة

إسماعيل يوسف: الزمالك يعاني من سوء التخطيط وما زال منافسًا على الألقاب

الزمالك
رباب الهواري

أكد إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأبيض يمر في الفترة الحالية بمرحلة صعبة بسبب سوء التخطيط، إلا أن ذلك لم يمنعه من البقاء منافسًا قويًا في جميع البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم.


 

انتقادات لطريقة إدارة البطولات

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر»، أوضح إسماعيل يوسف أن الزمالك كان من المفترض أن ينافس بقوة على بطولة كأس عاصمة مصر، مشددًا على أن المشاركة باللاعبين الناشئين فقط لم تكن القرار الأنسب في ظل الظروف الحالية التي يمر بها النادي.

القيمة المالية للبطولات فرصة ضائعة

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الجوائز المالية الكبيرة لبطولة كأس عاصمة مصر كانت تمثل فرصة مهمة لدعم خزينة النادي، خاصة في ظل الأزمات المالية. وأضاف أن المنافسة الجادة على اللقب كانت ستمنح الزمالك دفعة مالية ومعنوية في توقيت حرج، بدلًا من الاكتفاء بالمشاركة دون طموح حقيقي في التتويج.


 

إعادة ترتيب الأولويات ضرورة ملحّة

وشدد إسماعيل يوسف على أن الزمالك بحاجة ماسة إلى إعادة ترتيب أولوياته خلال المرحلة المقبلة، من خلال التخطيط السليم والاستفادة القصوى من البطولات التي يشارك فيها. وأكد أن الإدارة مطالبة باتخاذ قرارات أكثر دقة، توازن بين الاعتماد على الناشئين والحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على الألقاب.

ثلاث بطولات في المتناول

ورغم الصعوبات، يرى إسماعيل يوسف أن الزمالك لا يزال قادرًا على التتويج بثلاث بطولات مع نهاية الموسم، وهي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكأس عاصمة مصر، وكأس مصر، مؤكدًا أن الفريق يمتلك الإمكانيات والخبرة التي تؤهله لتحقيق ذلك.

الدوري الأصعب في ظل قوة المنافسين

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المنافسة على لقب الدوري الممتاز ستكون أكثر تعقيدًا، في ظل القوة الكبيرة للمنافسين، وعلى رأسهم الأهلي وبيراميدز، ما يجعل حسم البطولة أمرًا في غاية الصعوبة، ويتطلب مجهودًا استثنائيًا وتركيزًا عاليًا من الجميع داخل الزمالك


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

