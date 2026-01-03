المتوكل يتقن التسليم.. أحمد حمدى يوجه رسالة غامضة بقميص الزمالك

وجه أحمد حمدي، لاعب الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام

ونشر أحمد حمدي، صورة بقميص الزمالك حاملا كأس الكونفدرالية الأفريقية التي تسبب هدفه بالنهائي في حصد اللقب، و علق علي الصوره : «المتوكل لا تفزعه فرصة، ولا عدم اكتمال قصة، المتوكل يتقن التسليم، في أكثر الظروف غير المتوقعة، لذلك تلازمه الطمأنينة اللازمة».

وفي سياق متصل تعرض الفريق الكروي بنادي الزمالك لخسارة قاسية مساء أمس، بثلاثية نظيفة دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في بطولة كأس العاصمة.