مايك بومبيو: استقدام النظام الإيراني للمرتزقة أمله الأخير لمواجهة الاحتجاجات
أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟
الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%
مدرب منتخب بنين يكشف طريقة إيقاف محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية
أدعية النبي التي كان يبدأ بها الصلاة.. احفظها واغتنم ثوابها
موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات
وزير الداخلية الأسبق: استراتيجية مصر الهجومية تحاصر أطماع إثيوبيا وتحمي النيل والأمن القومي
أقل سعر دولار اليوم 3-1-2026
سعر الدولار اليوم 3-1-2026
الأطول مدى.. إكس بينج تقدم G7 Super Extended Range الجديدة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة
شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي
أخبار العالم

روسيا تقدم طلبا دبلوماسيا عاجلا إلى أمريكا.. ماذا يحدث؟

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا
محمود نوفل


أفادت قناة سي ان ان بأن روسيا قدمت طلبا دبلوماسيا رسميا للولايات المتحدة لتتوقف عن مطاردة ناقلة نفط متجهة إلى فنزويلا.

وأشارت الـ "سي ان ان" إلى ناقلة النفط أفلتت من الاحتجاز الأمريكي لمدة أسبوعين تقريبا.

ونوهت سي ان ان إلى أن السفينة كانت متجهة في البداية إلى فنزويلا قبل أن تستدير لتجنب الاستيلاء عليها من قبل خفر السواحل الأمريكي.

حاولت الولايات المتحدة اعتراض واحتجاز سفينة أخرى خاضعة للعقوبات أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا، في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين، و ذلك بحسب"رويترز".

و أفاد مسؤولين بأن الولايات المتحدة سعت إلى اعتراض السفينة واحتجازها في المياه الدولية قرب السواحل الفنزويلية. وأضاف لاحقا، نقلا عن مصادر أن خفر السواحل الأمريكي يقود هذه العملية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 10 ديسمبر عن احتجاز ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل فنزويلا. وشرحت لاحقا المدعية العامة الأمريكية بام بوندي أن السلطات الأمريكية تشتبه في تورط الناقلة في نقل النفط من فنزويلا وكذلك من إيران.

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل واشنطن بممارسة "القرصنة"، واصفا ما جرى بأنه "عمل عدواني غير قانوني وتخريبي"، وأعلن نية بلاده اللجوء إلى الهيئات الدولية. وفي وقت لاحق أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل احتجاز ناقلات النفط الفنزويلية.

روسيا أمريكا فنزويلا إحتجاز ناقلة نفط ترامب

أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟

أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات..إليك البدائل الصحية

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر
أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر
أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

