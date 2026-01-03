دولة عربية تعلن زيادة أسعار الوقود لأول مرة منذ 2020



أعلنت وزارة المحروقات الجزائرية، زيادة أسعار الوقود لأول مرة منذ 2020 وذلك لضمان التموين المستمر وتغطية ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع.

وذكرت الوزارة الجزائرية في بيان لها أن الدولة ما تزال تتحمل الفارق بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع حفاظاً على القدرة الشرائية.

وقالت كذلك : الأسعار الجديدة لا تعكس التكلفة الحقيقية للاستخراج والتكرير والنقل والتوزيع .وأن "سيرغاز" يبقى الوقود الأكثر اقتصادا وأقل سعرا بأربع مرات من البنزين.

وأضافت : أن التحيين يهدف أيضا لضمان جاهزية منشآت التكرير والتوزيع وتفادي أي اضطراب في الإمدادات "، مشيرة إلى أن العائدات سيتم توجيهها لتحديث محطات الوقود وتوسيع شبكة البيع والتخزين.

وجاءت أسعار الوقود في الجزائر كالتالي :

البنزين : 47 دينار جزائري

المازوت :31 دينار جزائري

غاز البترول المسال/وقود : 12 دينار جزائري .



