أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات..إليك البدائل الصحية

يعاني الكثير من الأشخاص من الحموضة وحرقة المعدة والانتفاخ بشكل متكرر، دون أن يدركوا أن السبب الحقيقي قد يكون في أطعمة يتناولونها يوميًا على مائدة الإفطار أو العشاء.

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر

قالت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، رغم أن هذه الأطعمة تبدو عادية أو حتى مفيدة، إلا أن طريقة تناولها أو الجمع بينها قد يحولها إلى عبء حقيقي على الجهاز الهضمي

أولًا: البيض مع الجبنة

يعد البيض والجبنة من أشهر وجبات الإفطار، لكن الجمع بينهما قد يسبب بطء الهضم لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا تم طهي البيض بالزيت أو السمن. هذا المزيج يزيد من إفراز أحماض المعدة، ما يؤدي إلى الشعور بالحموضة والامتلاء.

ثانيًا: الشاي باللبن بعد الأكل

من أكثر العادات الغذائية الخاطئة شيوعًا شرب الشاي باللبن مباشرة بعد الوجبة. هذا المشروب يقلل من امتصاص الحديد، كما يسبب تهيج المعدة وانتفاخ البطن نتيجة تفاعل الكافيين مع منتجات الألبان.

ثالثًا: المقليات

الأطعمة المقلية من أبرز أسباب الحموضة وحرقة المعدة، حيث تحتاج وقتًا طويلًا للهضم، وتؤدي إلى ارتخاء الصمام بين المعدة والمريء، ما يسمح بارتجاع الأحماض. تكرار تناول المقليات يزيد من فرص الإصابة بالتهابات المعدة.

رابعًا: الخبز الأبيض والمخبوزات

الخبز الأبيض والمخبوزات المصنوعة من الدقيق المكرر تسبب تخمرًا داخل المعدة، ما يؤدي إلى الغازات والانتفاخ. كما أنها ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ثم تنخفض بشكل مفاجئ، مسببة الخمول وعدم الراحة.

خامسًا: الأكل قبل النوم

تناول الطعام قبل النوم مباشرة من أكثر العادات التي تضر المعدة، حيث تستلقي المعدة ممتلئة، ما يزيد من احتمالية ارتجاع الأحماض أثناء النوم، ويؤدي إلى حموضة مزعجة واضطرابات في النوم.

سادسًا: المشروبات الغازية

المشروبات الغازية تحتوي على نسب عالية من الغازات والسكريات، ما يؤدي إلى انتفاخ المعدة وتهيج القولون. كما تزيد من ضغط المعدة، فتفاقم أعراض الحموضة.

سابعًا: الأكل بسرعة

تناول الطعام بسرعة يمنع المضغ الجيد، ويؤدي إلى دخول الهواء مع الأكل، ما يسبب الغازات والشعور بالانتفاخ. كما يزيد من العبء على المعدة ويضعف عملية الهضم.

متى يجب القلق؟

إذا استمرت الحموضة والغازات بشكل يومي، أو صاحبتها آلام شديدة أو قيء متكرر، فيجب استشارة الطبيب، فقد تكون علامة على التهاب المعدة أو ارتجاع المريء.

بدائل صحية