قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟
الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%
مدرب منتخب بنين يكشف طريقة إيقاف محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية
أدعية النبي التي كان يبدأ بها الصلاة.. احفظها واغتنم ثوابها
موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات
وزير الداخلية الأسبق: استراتيجية مصر الهجومية تحاصر أطماع إثيوبيا وتحمي النيل والأمن القومي
أقل سعر دولار اليوم 3-1-2026
سعر الدولار اليوم 3-1-2026
الأطول مدى.. إكس بينج تقدم G7 Super Extended Range الجديدة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة
شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات..إليك البدائل الصحية

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر
أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر
أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الأشخاص من الحموضة وحرقة المعدة والانتفاخ بشكل متكرر، دون أن يدركوا أن السبب الحقيقي قد يكون في أطعمة يتناولونها يوميًا على مائدة الإفطار أو العشاء.

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر

قالت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، رغم أن هذه الأطعمة تبدو عادية أو حتى مفيدة، إلا أن طريقة تناولها أو الجمع بينها قد يحولها إلى عبء حقيقي على الجهاز الهضمي

أولًا: البيض مع الجبنة

يعد البيض والجبنة من أشهر وجبات الإفطار، لكن الجمع بينهما قد يسبب بطء الهضم لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا تم طهي البيض بالزيت أو السمن. هذا المزيج يزيد من إفراز أحماض المعدة، ما يؤدي إلى الشعور بالحموضة والامتلاء.

ثانيًا: الشاي باللبن بعد الأكل

من أكثر العادات الغذائية الخاطئة شيوعًا شرب الشاي باللبن مباشرة بعد الوجبة. هذا المشروب يقلل من امتصاص الحديد، كما يسبب تهيج المعدة وانتفاخ البطن نتيجة تفاعل الكافيين مع منتجات الألبان.

ثالثًا: المقليات

الأطعمة المقلية من أبرز أسباب الحموضة وحرقة المعدة، حيث تحتاج وقتًا طويلًا للهضم، وتؤدي إلى ارتخاء الصمام بين المعدة والمريء، ما يسمح بارتجاع الأحماض. تكرار تناول المقليات يزيد من فرص الإصابة بالتهابات المعدة.

رابعًا: الخبز الأبيض والمخبوزات

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر

الخبز الأبيض والمخبوزات المصنوعة من الدقيق المكرر تسبب تخمرًا داخل المعدة، ما يؤدي إلى الغازات والانتفاخ. كما أنها ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ثم تنخفض بشكل مفاجئ، مسببة الخمول وعدم الراحة.

خامسًا: الأكل قبل النوم

تناول الطعام قبل النوم مباشرة من أكثر العادات التي تضر المعدة، حيث تستلقي المعدة ممتلئة، ما يزيد من احتمالية ارتجاع الأحماض أثناء النوم، ويؤدي إلى حموضة مزعجة واضطرابات في النوم.

سادسًا: المشروبات الغازية

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر

المشروبات الغازية تحتوي على نسب عالية من الغازات والسكريات، ما يؤدي إلى انتفاخ المعدة وتهيج القولون. كما تزيد من ضغط المعدة، فتفاقم أعراض الحموضة.

سابعًا: الأكل بسرعة

تناول الطعام بسرعة يمنع المضغ الجيد، ويؤدي إلى دخول الهواء مع الأكل، ما يسبب الغازات والشعور بالانتفاخ. كما يزيد من العبء على المعدة ويضعف عملية الهضم.

متى يجب القلق؟

إذا استمرت الحموضة والغازات بشكل يومي، أو صاحبتها آلام شديدة أو قيء متكرر، فيجب استشارة الطبيب، فقد تكون علامة على التهاب المعدة أو ارتجاع المريء.

بدائل صحية

  • تناول البيض مسلوقًا دون دهون
  • استبدال الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة
  • شرب الأعشاب المهدئة مثل النعناع أو الكراوية
  • تناول العشاء قبل النوم بساعتين على الأقل
  • الاهتمام بنوعية الطعام وطريقة تناوله خطوة أساسية للحفاظ على صحة المعدة وتجنب مشكلات الهضم المزعجة.
المعدة الحموضة والغازات أطعمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

الحرارة

كارثة خطيرة.. الأرض تتجاوز عتبة مناخية حرجة لأول مرة| إيه الحكاية؟

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ترشيحاتنا

الفنان القدير غسان مسعود

«قد أعتزل الفن».. غسان مسعود يفجر مفاجأة بعد ترشحه لجائزة الدولة التقديرية

مصر

سمير المصري: مصر تُفكك المؤامرات بهدوء .. وتُفشل مخططات تفجير المنطقة من الداخل

يحي حاج نور

يحيى حاج نور: إسرائيل تريد تقسيم الدول العربية.. ومصر تمنعها

بالصور

أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟

أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات..إليك البدائل الصحية

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر
أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر
أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد