بعد زيادة أسعار الوقود.. أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك

شهدت الساعات الماضية ارتفاعا جديدا في أسعار الوقود؛ الأمر الذي دفع كثيرًا من أصحاب السيارات إلى البحث عن وسائل حقيقية لتقليل معدل استهلاك البنزين، والحصول على أفضل معدل له، خاصة أن هناك مجموعة من السلوكيات البسيطة والفعالة التي يمكن أن تحدث فارقًا واضحًا على المدى القريب.

ويقدم موقع "صدى البلد" فيما يلي، 7 خطوات لتحقيق أفضل كفاءة ممكنة في استهلاك الوقود.

تقليل استهلاك بنزين السيارة

تجنب الضغط المفاجئ على دواسة البنزين

يلعب أسلوب القيادة دورًا مهمًا في استهلاك البنزين، حيث أن الانطلاق المفاجئ، أو التسارع القوي؛ يعد من أكثر التصرفات التي تستهلك الوقود بسرعة، ولذلك ننصح بقيادة السيارة بأسلوب منضبط، وذلك “للسلامة” وأيضا “لتجنب الاستهلاك الكبير للوقود”.

حافظ على ضغط الإطارات

الإطارات غير الممتلئة تؤدي إلى زيادة مقاومة الطريق، وبالتالي يُطلب من المحرك مجهود أكبر لتحريك السيارة، المتابعة المنتظمة لضغط الإطارات تضمن قيادة أكثر كفاءة وتقلل من الفاقد في الوقود بنسبة قد تصل إلى 10%، ولذلك قم بضبط الاطارات بصورة مناسبة، ويفضل قراءة الكتيب الخاص بسيارتك لمعرفة أفضل مستوى لملء الإطار.

تجنب الحمل الزائد

كل كيلو إضافي في وزن السيارة يعني استهلاكًا أكبر للبنزين، لذلك تجنب وضع أوزان غير ضرورية في حقيبة التخزين الخلفية، أو تركيب أو ترك أشياء غير ضرورية ذات حمل ثقيل داخل السيارة.

إغلاق النوافذ على الطرق السريعة

ترك النوافذ مفتوحة أثناء القيادة بسرعة عالية؛ يؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء، ما يجبر المحرك على استخدام وقود أكثر للحفاظ على نفس الأداء، ولذلك يفضل تشغيل التكييف على درجات معتدلة بدلًا من فتح النوافذ، أو تشغيل خاصية دخول الهواء عبر القنوات الداخلية وصولاً للمقصورة.

استخدم البنزين المناسب لمحرك سيارتك

استخدام بنزين أوكتان أعلى من المطلوب؛ لا يعني أداءً أفضل، بل على العكس، قد لا تستفيد السيارة من الفرق، ويدفع المالك مالًا إضافيًا دون جدوى، والأفضل هو الالتزام بنوع الوقود الموصى به من الشركة المصنعة، حسب كتالوج السيارة.

توقف عن ترك المحرك في وضع التشغيل

ترك السيارة تعمل خلال الانتظار؛ يعد من أسوأ العادات التي يهدر فيها البنزين دون فائدة، سواء كنت تنتظر شخصًا، أو تتوقف لفترة قصيرة، لذلك ينصح بإيقاف تشغيل المحرك؛ لتقليل استهلاك الوقود، والمحافظة على عمره في الوقت نفسه.

إجراء الصيانة الدورية للمحرك

للحصول على أفضل حالة فنية ولتقليل استهلاك الوقود؛ يجب تغيير فلتر الهواء المتسخ عند موعد الصيانة، بالإضافة إلى تغيير البوجيهات القديمة، إلى جانب زيت المحرك المنتهي الصلاحية كلها عناصر تزيد من استهلاك البنزين بشكل غير مباشر.