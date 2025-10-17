قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل اجتماع رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة السوبر الإفريقي
التنمية المحلية: محاسبة فورية لمن يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة
الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة مع «هوية».. أول منصة موحدة للتحقق الرقمي وخدمات البنوك عن بُعد| وخبير يعلق
إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
مصطفى بكري: المخابرات استدعت الفصائل الفلسطينية لهذا السبب.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد زيادة أسعار الوقود.. أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك

تقليل استهلاك بنزين السيارة
تقليل استهلاك بنزين السيارة
صبري طلبه

شهدت الساعات الماضية ارتفاعا جديدا في أسعار الوقود؛ الأمر الذي دفع كثيرًا من أصحاب السيارات إلى البحث عن وسائل حقيقية لتقليل معدل استهلاك البنزين، والحصول على أفضل معدل له، خاصة أن هناك مجموعة من السلوكيات البسيطة والفعالة التي يمكن أن تحدث فارقًا واضحًا على المدى القريب.

ويقدم موقع "صدى البلد" فيما يلي، 7 خطوات لتحقيق أفضل كفاءة ممكنة في استهلاك الوقود.

تقليل استهلاك بنزين السيارة 

تجنب الضغط المفاجئ على دواسة البنزين

يلعب أسلوب القيادة دورًا مهمًا في استهلاك البنزين، حيث أن الانطلاق المفاجئ، أو التسارع القوي؛ يعد من أكثر التصرفات التي تستهلك الوقود بسرعة، ولذلك ننصح بقيادة السيارة بأسلوب منضبط، وذلك “للسلامة” وأيضا “لتجنب الاستهلاك الكبير للوقود”.

 حافظ على ضغط الإطارات 

الإطارات غير الممتلئة تؤدي إلى زيادة مقاومة الطريق، وبالتالي يُطلب من المحرك مجهود أكبر لتحريك السيارة، المتابعة المنتظمة لضغط الإطارات تضمن قيادة أكثر كفاءة وتقلل من الفاقد في الوقود بنسبة قد تصل إلى 10%، ولذلك قم بضبط الاطارات بصورة مناسبة، ويفضل قراءة الكتيب الخاص بسيارتك لمعرفة أفضل مستوى لملء الإطار.

تجنب الحمل الزائد 

كل كيلو إضافي في وزن السيارة يعني استهلاكًا أكبر للبنزين، لذلك تجنب وضع أوزان غير ضرورية في حقيبة التخزين الخلفية، أو تركيب أو ترك أشياء غير ضرورية ذات حمل ثقيل داخل السيارة.

إغلاق النوافذ على الطرق السريعة

ترك النوافذ مفتوحة أثناء القيادة بسرعة عالية؛ يؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء، ما يجبر المحرك على استخدام وقود أكثر للحفاظ على نفس الأداء، ولذلك يفضل تشغيل التكييف على درجات معتدلة بدلًا من فتح النوافذ، أو تشغيل خاصية دخول الهواء عبر القنوات الداخلية وصولاً للمقصورة.

استخدم البنزين المناسب لمحرك سيارتك

استخدام بنزين أوكتان أعلى من المطلوب؛ لا يعني أداءً أفضل، بل على العكس، قد لا تستفيد السيارة من الفرق، ويدفع المالك مالًا إضافيًا دون جدوى، والأفضل هو الالتزام بنوع الوقود الموصى به من الشركة المصنعة، حسب كتالوج السيارة.

توقف عن ترك المحرك في وضع التشغيل 

ترك السيارة تعمل خلال الانتظار؛ يعد من أسوأ العادات التي يهدر فيها البنزين دون فائدة، سواء كنت تنتظر شخصًا، أو تتوقف لفترة قصيرة، لذلك ينصح بإيقاف تشغيل المحرك؛ لتقليل استهلاك الوقود، والمحافظة على عمره في الوقت نفسه.

إجراء الصيانة الدورية للمحرك 

للحصول على أفضل حالة فنية ولتقليل استهلاك الوقود؛ يجب تغيير فلتر الهواء المتسخ عند موعد الصيانة، بالإضافة إلى تغيير البوجيهات القديمة، إلى جانب زيت المحرك المنتهي الصلاحية كلها عناصر تزيد من استهلاك البنزين بشكل غير مباشر.

ارتفاع اسعار البنزين نصائح لتقليل استهلاك الوقود نصائح لتقليل استهلاك البنزين تقليل استهلاك بنزين السيارة كيف تقلل استهلاك بنزين السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ لعد تطبيق تعريفة الكوب الجديدة: لن نسمح باستغلال المواطن| صور

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: عقوبات رادعة ضد المخالفين لتعريفة الأجرة

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بجميع المواقف .. صور

بالصور

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

بشرى

فستان ستان ناعم: بشرى تتألق بإطلالة جذابة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد