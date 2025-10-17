انطلاق نيسان MICRA الكهربائية.. أداء قوى بحجم صغير

عادت نيسان بقوة إلى ساحة المنافسة في سوق السيارات الصغيرة، بإطلاق الجيل الجديد من أيقونتها "ميكرا" في إصدار كهربائي بالكامل، السيارة الجديدة تأتي وسط منافسة كبيرة، حيث تعيد إحياء طراز شهير بلمسة عصرية، مع تجهيزات تقنية وهندسية تواكب التطورات الكبيرة والمستمرة في عالم السيارات الكهربائية الجديدة.

تصميم ومواصفات السيارة نيسان MICRA

يظهر الجيل الجديد من نيسان ميكرا بتصميم يعكس الجرأة والديناميكية، حيث يبلغ طول السيارة 3.97 متر، وجنوط ألمنيوم بقياس 18 بوصة تمنح الهيكل طابعًا رياضيًا بارزًا.

وتتميز السيارة بمصابيح نهارية دائرية مدمجة حول كشافات أمامية، ومصدات أقرب للصورة الرياضية، وتوفر ميكرا إمكانية تزويد الأجهزة الإلكترونية الخارجية بالطاقة، ما يجعلها أشبه ببطارية متنقلة أو "باور بانك" على عجلات.

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.54 متر، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 326 لترًا، مع إمكانية زيادتها إلى 1106 لترات عند طي المقاعد الخلفية، وتوفر المقصورة باقة من عناصر الراحة والأمان، إلى جانب وسائل الرفاهية، مثل نظام صوتي، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس.

محركات نيسان ميكرا والمدى الكهربائي

تعتمد ميكرا الجديدة على نظام دفع كهربائي بالكامل، مع خيارين من المحركات، الأول بقوة 122 حصانًا، والثاني بقوة 150 حصانًا، بينما تتوفر بطاريتان بسعة 40 و52 كيلوواط/ساعة، مما يتيح مدى قيادة يتراوح بين 319 و419 كيلومترًا، وفقًا للفئة المختارة.

أداء سريع وشحن ذكي متعدد الخيارات

تصل السيارة إلى سرعة قصوى محددة تقدر بحوالي 150 كيلومتر في الساعة، وتدعم ميكرا إمكانيات شحن متعددة، حيث تتراوح من 11 كيلوواط إلى 100 كيلوواط، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 8 ثواني.