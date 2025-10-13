5 سيارات رياضية في السوق المصري .. الأولى بأرخص سعر

يضم السوق المصري للسيارات، مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، منها الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى التصميم العائلي، والارتفاع المناسب، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية المقدمة من قبل كل صانع.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية في السوق المصري.

شيري تيجو 7

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 من الناحية الفنية على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر يراوح بين 929,000 جنيه و 999,000 جنيه لموديلات 2026.

كيا سبورتاج

تعتمد السيارة كيا سبورتاج 2025 على قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، وبأسعار تتراوح بين 1,699,900 جنيه و 2,249,900 جنيه.

سكودا كودياك

تتراوح أسعار السيارة سكودا كودياك موديل 2026 بين 2,550,000 جنيه و 3,250,000 جنيه، تعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، وتستغرق السيارة حوالي 9.7 ثانية للانطلاق من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر.

شيفروليه كابتيفا

تعتمد شيفروليه كابتيفا 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 148 حصانًا، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر يبدأ من 1,150,000 جنيه وصولاً إلى 1,200,000 جنيه.

جاك js4

تعتمد السيارة جاك JS4 موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مع تقنية الجر الأمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 147 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 2000 دورة في الدقيقة، وتقدم السيارة بأسعار تتراوح بين 989,900 جنيه و 998,000 جنيه.