تبدأ من 670 ألف جنيه.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري "بالأسعار"

يحتوي السوق المصري للسيارات على باقة كبيرة ومتنوعة من الإصدارات، حيث تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف التصميمات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو في السوق المصري بسعر يبدأ من 670 ألف جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

دعمت بروتون ساجا بناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيار مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 670,000 جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

تعمل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، ويبلغ سعرها 899,000 جنيه.

سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير

تقدم السيارة سوزوكي ديزاير بسعر 829,900 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك 1200 سي سي، 3 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تويوتا كورولا

إم جي 6

زودت السيارة إم جي 6 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع ضخ 169 حصانا و 250 نيوتن/ متر من العزم الاقصى للدوران، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر عن خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، و بناقل سرعات سباعى النقلات أوتوماتيك، مع سعر يتراوح بين 1,280,000 جنيه و 1,300,000 جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

زودت السيارة تويوتا كورولا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعارها بين 1,300,000 جنيه و 1,650,000 جنيه.