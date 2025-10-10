أفضل 8 خطوات لشراء سيارة مستعملة

شراء سيارة مستعملة هو أمر يلجأ إليه الكثير، فممكن أن يكون فرصة ذكية لتوفير المال، ولكن في نفس الوقت من الممكن أن تتحول إلى تجربة محبطة مليئة بالمشكلات، حيث تتنوع الخيارات المطروحة في أسواق السيارات، وتبقى النقطة المهمة كيف تشتري سيارة مستعملة؟.

في هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 8 خطوات بسيطة تساعدك على اختيار سيارة مستعملة دون الدخول في مشكلات.

تحديد احتياجاتك من السيارة

لا بد أن تبدأ بتحديد احتياجك من السيارة، هل ترغب في سيارة للتنقل داخل المدينة، وللاستخدام اليومي، أم سيارة للسفر، بالإضافة إلى تحديد القياس والتصميم الذي يناسبك، بالإضافة إلى قوة المحرك، ولا تنسى مصاريف التشغيل وأسعار قطع الغيار.

الأسعار وفقًا للميزانية الخاصة بك

قم بتحديد المبلغ المناسب وفقًا للميزانية الخاصة بك، بالإضافة إلى تحديد طرق الدفع سواء نقدًا أو من خلال تمويل، حتى لا تتورط في العملية الشرائية وتكون مضطرا إلى البيع أو تكون تحت ضغوط كيف تسدد الثمن.

طرق البحث والاختيار المناسب

ابدأ بتصفح الصفحات الخاصة بعمليات البيع والشراء، ولا تتردد في سؤال الأصدقاء أو المعارف عن تجاربهم مع أنواع السيارات التي تراها مناسبة، أو النزول إلى أسواق السيارات المستعملة، حتى تقع على اختيار مناسب.

افحص السيارة خارجيًا وداخليًا

يجب أن تقوم بمعاينة السيارة بشكل جيد، افحص الهيكل الخارجي بدقة، تأكد من خلوه من الخدوش العميقة أو علامات الصدمات أو تعرض السيارة لحادث سابق، بالإضافة إلى الفحص الداخلي والتأكد من عدم وجود أي لحامات أو تعديلات بالهيكل، إلى جانب فحص كل التفاصيل الخاصة بالمقصورة، وأن كل شيء يعمل بصورة طبيعية، ويفضل أن تكون هذه العملية من قبل المتخصصين.

تاريخ صيانة السيارة

اطلب من المالك سجل الصيانة الكامل للسيارة، واسأل عن أي حوادث أو إصلاحات سابقة، من الأفضل أن تشتري من مالك معروف وموثوق، ولا تنس التأكد من تطابق رقم الشاسية بين السيارة والأوراق الرسمية أو التراخيص.

الفحص الميكانيكي الشامل

من الضروري أن تُجري فحصًا شاملًا عبر مركز فحص معتمد أو ميكانيكي موثوق، هذا الفحص يكشف لك كل ما لا يظهر بالعين المجردة حالة المحرك، ناقل الحركة، أنظمة التعليق، الفرامل، والمكيف، حتى لا تقع في سيارة تكلفك الكثير، أو متعددة العيوب.

اختبارات السيارة على الطريق

لا تشتري سيارة دون قيادتها أولا، قم بجولة لملاحظة أداء السيارة أثناء القيادة، سواء في المنعطفات أو عند التوقف والتسارع، بالإضافة إلى صوت نظام التعليق والمحرك، ومستوى نقل السرعات، إلى جانب سماع أي أصوات غير طبيعية.

أوراق الملكية والترخيص

تأكد من صحة جميع المستندات الخاصة بالمركبة مثل “رخصة السيارة، أو شهادة البيانات”، وقم باستخراج شهادة مخالفات (يتحملها مالك السيارة في حالة إتمام شراءك للسيارة)، بالإضافة إلى “مراجعة متوسط الأسعار” حتى تكون صفقة شراء رابحة لك.