قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آية يكرهها الشيطان والجن وتطردهم من المنزل والجسد.. اقرأها الآن
قصة 3 جنود اختفوا خلال حرب أكتوبر.. قناص يروي الحكاية
وثيقة تكشف خريطة تنفيذ خطة ترامب بغزة | تفاصيل
مواعيد مباريات كأس السوبر المصرى في الإمارات.. تبدأ 6 نوفمبر
إدراج الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026
أفضل 8 خطوات لشراء سيارة مستعملة
هالاند يتصدر وصلاح وصيفا ومرموش ثامنا.. ترتيب الأعلي أجرا في الدوري الإنجليزي
ننشر نتائج انتخابات التجديد النصفي لأطباء بورسعيد| أرقام
ضوابط صرف الرواتب في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها
3 فصائل فلسطينية: نرفض الوصاية الدولية على غزة
ارحموا الناس.. رسالة عاجلة من عمرو أديب لحركة حماس
ننشر نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفضل 8 خطوات لشراء سيارة مستعملة

طرق شراء سيارة مستعملة
طرق شراء سيارة مستعملة
صبري طلبه

شراء سيارة مستعملة هو أمر يلجأ إليه الكثير، فممكن أن يكون فرصة ذكية لتوفير المال، ولكن في نفس الوقت من الممكن أن تتحول إلى تجربة محبطة مليئة بالمشكلات، حيث تتنوع الخيارات المطروحة في أسواق السيارات، وتبقى النقطة المهمة كيف تشتري سيارة مستعملة؟.

في هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 8 خطوات بسيطة تساعدك على اختيار سيارة مستعملة دون الدخول في مشكلات.

تحديد احتياجاتك من السيارة 

لا بد أن تبدأ بتحديد احتياجك من السيارة، هل ترغب في سيارة للتنقل داخل المدينة، وللاستخدام اليومي، أم سيارة للسفر، بالإضافة إلى تحديد القياس والتصميم الذي يناسبك، بالإضافة إلى قوة المحرك، ولا تنسى مصاريف التشغيل وأسعار قطع الغيار.

الأسعار وفقًا للميزانية الخاصة بك

قم بتحديد المبلغ المناسب وفقًا للميزانية الخاصة بك، بالإضافة إلى تحديد طرق الدفع سواء نقدًا أو من خلال تمويل، حتى لا تتورط في العملية الشرائية وتكون مضطرا إلى البيع أو تكون تحت ضغوط كيف تسدد الثمن.

طرق البحث والاختيار المناسب

ابدأ بتصفح الصفحات الخاصة بعمليات البيع والشراء، ولا تتردد في سؤال الأصدقاء أو المعارف عن تجاربهم مع أنواع السيارات التي تراها مناسبة، أو النزول إلى أسواق السيارات المستعملة، حتى تقع على اختيار مناسب.

افحص السيارة خارجيًا وداخليًا

يجب أن تقوم بمعاينة السيارة بشكل جيد، افحص الهيكل الخارجي بدقة، تأكد من خلوه من الخدوش العميقة أو علامات الصدمات أو تعرض السيارة لحادث سابق، بالإضافة إلى الفحص الداخلي والتأكد من عدم وجود أي لحامات أو تعديلات بالهيكل، إلى جانب فحص كل التفاصيل الخاصة بالمقصورة، وأن كل شيء يعمل بصورة طبيعية، ويفضل أن تكون هذه العملية من قبل المتخصصين.

تاريخ صيانة السيارة 

اطلب من المالك سجل الصيانة الكامل للسيارة، واسأل عن أي حوادث أو إصلاحات سابقة، من الأفضل أن تشتري من مالك معروف وموثوق، ولا تنس التأكد من تطابق رقم الشاسية بين السيارة والأوراق الرسمية أو التراخيص.

الفحص الميكانيكي الشامل

من الضروري أن تُجري فحصًا شاملًا عبر مركز فحص معتمد أو ميكانيكي موثوق، هذا الفحص يكشف لك كل ما لا يظهر بالعين المجردة حالة المحرك، ناقل الحركة، أنظمة التعليق، الفرامل، والمكيف، حتى لا تقع في سيارة تكلفك الكثير، أو متعددة العيوب.

اختبارات السيارة على الطريق

لا تشتري سيارة دون قيادتها أولا، قم بجولة لملاحظة أداء السيارة أثناء القيادة، سواء في المنعطفات أو عند التوقف والتسارع، بالإضافة إلى صوت نظام التعليق والمحرك، ومستوى نقل السرعات، إلى جانب سماع أي أصوات غير طبيعية.

أوراق الملكية والترخيص

تأكد من صحة جميع المستندات الخاصة بالمركبة مثل “رخصة السيارة، أو شهادة البيانات”، وقم باستخراج شهادة مخالفات (يتحملها مالك السيارة في حالة إتمام شراءك للسيارة)، بالإضافة إلى “مراجعة متوسط الأسعار” حتى تكون صفقة شراء رابحة لك.

سيارات مستعملة كيف تشتري سيارة مستعملة طرق شراء سيارة مستعملة كيفية شراء سيارة مستعملة السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

ازي تبعت شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء

من مكانك .. كيف ترسل شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء؟

ترشيحاتنا

طفل فلسطيني يرتدي تيشرت افشه

أفشة يستجيب لطلب طفل فلسطيني

فينيسيوس

مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.. أهلي جدة يدخل في مفاوضات لضم فينيسيوس جونيور من ريال مدريد

فيتوريا

روي فيتوريا يكشف كواليس تجربته مع النصر: السعودية فتحت لي أبواب العالم

بالصور

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد