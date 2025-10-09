5 سيارات رياضية صينية في مصر.. الأولى بأرخص سعر

يحتوي السوق المصري للسيارات على الكثير من الاصدارات الصينية، والتي استطاعت أن تحقق انتشارًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مع تقديمها عبر باقة من الفئات والموديلات، تتنوع من حيث القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات ومنها الرياضية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية صينية في مصر

إم جي ZS

تعتمد السيارة إم جي ZS موديل 2026 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 929,990 جنيه.

جيتور داشينج

زودت السيارة جيتور داشينج 2026 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 197 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك طراز DSG، وبسعر يتراوح بين 1,155,000 جنيه و 1,415,000 جنيه.

جي ايه سي Emkoo

تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يضخ 177 حصانًا، و270 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة جي ايه سي Emkoo بين 1,345,000 جنيه و 1,570,000 جنيه.

جيلي سيتي راي

زودت السيارة بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 174 حصانًا، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء DSG، وتتراوح أسعار السيارة جيلي سيتي راي بين 1,499,000 جنيه 1,769,000 جنيه.

شيري تيجو 7 برو

تستمد سيارة شيري تيجو 7 برو 2024 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، تيربو، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 154 حصانا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبأسعار تتراوح بين 1,130,000 جنيه و 1,230,000 جنيه.