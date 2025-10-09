قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوشنر وويتكوف ينضمان لاجتماع إسرائيلي لمناقشة خطة وقف الحرب بغزة
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
أبو العينين: هذه الوزارة اتعرض عليا اتولى قيادتها من كام سنة ورفضت
مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد الزيادة الجديدة .. جدول كامل
محمد أبو العينين: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية والرئيس السيسي بطل يسجل التاريخ دوره
أول تصريح لـ ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين بعد التوصل لاتفاق غزة
رئيس وزراء أستراليا يرحب بخطة السلام بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى الالتزام بتنفيذها
سرقوا كولدير ميه وشدّوا غطا عربية وداروه بيه| مشهد مثير للصوص بسوهاج
ترامب: أوقفت 8 حروب في 8 أشهر.. وبعض الأشخاص لا يستحقون نوبل للسلام
أبو العينين: قالولي البلد مش عاوزة مصانع سيراميك .. وتحملت التكاليف بعد سنتين تأخير
الكرملين: تأجيل انعقاد القمة الروسية العربية الأولى إلى موعد لاحق
تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات رياضية صينية في مصر.. الأولى بأرخص سعر

سيارات رياضية صينية
سيارات رياضية صينية
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات على الكثير من الاصدارات الصينية، والتي استطاعت أن تحقق انتشارًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مع تقديمها عبر باقة من الفئات والموديلات، تتنوع من حيث القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات ومنها الرياضية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية صينية في مصر

إم جي ZS

إم جي ZS

تعتمد السيارة إم جي ZS موديل 2026 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 929,990 جنيه.

جيتور داشينج

جيتور داشينج

زودت السيارة جيتور داشينج 2026 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 197 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك طراز DSG، وبسعر يتراوح بين 1,155,000 جنيه و 1,415,000 جنيه.

جي ايه سي Emkoo

جي ايه سي Emkoo

تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يضخ 177 حصانًا، و270 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة جي ايه سي Emkoo بين 1,345,000 جنيه و 1,570,000 جنيه.

جيلي سيتي راي

جيلي سيتي راي

زودت السيارة بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 174 حصانًا، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء DSG، وتتراوح أسعار السيارة جيلي سيتي راي بين 1,499,000 جنيه 1,769,000 جنيه.

شيري تيجو 7 برو

شيري تيجو 7 برو

تستمد سيارة شيري تيجو 7 برو 2024 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، تيربو، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 154 حصانا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبأسعار تتراوح بين 1,130,000 جنيه و 1,230,000 جنيه.

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

ابراهيم وحسام حسن

وزير التربية والتعليم

ياس سوروب

اكرامي

احمد حسن

الغش فى الامتحانات

الصلاة

الصلاة على النبي

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

لازم تكشف فورا .. في 4 حالات آلام الدورة الشهرية تكون مؤشر خطر

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

د. هبة عيد

هبة مصطفى

فرناس حفظي

أحمد عاطف آدم

د. أمل منصور

