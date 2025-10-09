أخبار السيارات | أشهر 5 موديلات 2026 أوتوماتيك في مصر .. سعر داسيا سبرينج 2026 بـ السعودية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

توماس إنجينلاث هو مصمم سيارات ألماني وكان الرئيس التنفيذي لشركة بوليستار ، وكان في السابق نائب الرئيس الأول للتصميم في شركة فولفو للسيارات .

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك، يجب فحصها وربطها بإحكام باستخدام مفتاح عزم الدوران بانتظام بعد أول 100 كم، او عند عمل أي تبديل للإطارات أو صيانة للعجلات.

أعلنت شركة رينو عن طرازها الجديد داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي سبرينج لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية، وتظهر سبرينج بـ لمسات عصرية وأنيقة .