أشهر 5 سيارات 2026 أوتوماتيك في مصر .. أسعار ومواصفات | صور

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بروتون ساجا ، وشيرى اريزو 5، ونيسان صنى، وتويوتا كورولا، وشيفروليه أوبترا .

بروتون ساجا موديل 2026

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر .

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 670 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تنتج سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وتحتاج إلي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 735 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2026

عزم دوران سيارة نيسان صنى موديل 2026 يصل إلي 134 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وتحتاج إلي 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتصل لرسعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 12.5 ثانية، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 690 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 795 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2026

تصل سرعة سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 القصوي إلي 189 كم/ساعة، وتنتج قوة 120 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 يصل إلي 45 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 98 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 769 ألف جنيه .