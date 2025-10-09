قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوق المستعمل 2025 .. كيا بيكانتو بـ 350 ألف جنيه

كيا بيكانتو موديل 2010
كيا بيكانتو موديل 2010
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كيا بيكانتو موديل 2010

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا بيكانتو موديل 2010، وتنتمي بيكانتو لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات كيا بيكانتو موديل 2010 الخارجية

كيا بيكانتو موديل 2010

تمتلك سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي جانبي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية للزجاج .

محرك كيا بيكانتو موديل 2010

كيا بيكانتو موديل 2010

تحصل سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 علي قوتها من محرك سعة 1100 سي سي، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 870 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا بيكانتو موديل 2010 الداخلية

كيا بيكانتو موديل 2010

تحتوي مقصورة كيا بيكانتو موديل 2010 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها حوامل اكواب ، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها أحزمة أمان .

سعر كيا بيكانتو موديل 2010

كيا بيكانتو موديل 2010

تباع سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

