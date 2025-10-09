هيونداي I10 أوتوماتيك تباع بسعر 350 ألف جنيه

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي I10 موديل 2012، وتنتمي I10 لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات هيونداي I10 موديل 2012 الخارجية

تمتلك سيارة هيونداي I10 موديل 2012 من الخارج تصميم أنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك هيونداي I10 موديل 2012

تستمد سيارة هيونداي I10 موديل 2012 قوتها من محرك سعة 1100 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 134 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الذهبي .

مقصورة هيونداي I10 موديل 2012 الداخلية

تمتلك سيارة هيونداي I10 موديل 2012 العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها درج تخزين أمامي، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر هيونداي I10 موديل 2012

تقدم سيارة هيونداي I10 موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل للبيع بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .