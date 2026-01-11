قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أغذية يحتاجها كبار السن لتعزيز المناعة والحفاظ على صحة العظام والعضلات | فيديو
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد| تعرف عليها
لا تنساقوا وراء الشائعات|«العامة للعاملين بالبترول»: الكيان النقابي «خط أحمر».. وسنواجه حملات التشويه
مسئول كبير: واشنطن تدرس رفع العقوبات عن فنزويلا قريبًا لتسهيل بيع النفط
«النبراوي» يُعلن طرح وحدات سكنية جديدة للمهندسين خلال 3 أشهر
صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد
ترويض الأفيال.. محمد هنيدي يحتفل بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم إفريقيا على طريقته
بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
رباعية الدفع .. سكودا تكشف النقاب عن كودياك RS الرياضية
حُكم صلاة من نسي سجود السهو ومتى يكون واجبًا؟ .. الموقف الشرعي
جريمة صادمة تهز المجتمع الأمريكي | رجل يقتـ.ـل والده وعمّه وإخوته في ولاية ميسيسيبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أغذية يحتاجها كبار السن لتعزيز المناعة والحفاظ على صحة العظام والعضلات | فيديو

أغذية
أغذية
هاني حسين

كشفت الدكتورة مها خليفة، استشاري التغذية الإكلينيكية والصحة العامة، عن أبرز التحديات الصحية والغذائية التي يواجهها كبار السن، مشددة على أهمية الاهتمام بالبروتين لتعزيز المناعة والحفاظ على صحة العضلات والعظام.

وأضافت مها خليفة خلال لقائها على قناة صدى البلد أن كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا يعانون من ضعف المناعة الطبيعي مع التقدم في العمر، كما أن بعضهم يواجه صعوبة في هضم الطعام أو مضغه نتيجة مشاكل في الأسنان، إضافة إلى تراجع العضلات وهشاشة العظام.

وأوضحت أن هناك مجموعة من العوامل التي تجعل كبار السن أكثر عرضة للأمراض، منها ضعف الحركة، قلة التهوية في المنزل، نقص الاهتمام بالنظافة الشخصية، والشعور بالوحدة نتيجة فقد شريك الحياة أو العيش بمفردهم، ما يؤدي إلى تقليل تناولهم للطعام وبالتالي نقص العناصر الغذائية المهمة.

وأكدت الدكتورة مها خليفة أن البروتين عنصر أساسي يجب أن يكون حاضرًا في وجبات كبار السن يوميًا، مشيرة إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الحاجة اليومية للبروتين تتراوح بين 1.2 إلى 1.5 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم، ما يساعد على بناء الخلايا، وتصنيع الإنزيمات والهرمونات، وتقوية الخلايا المناعية.

وأضافت أن مصادر البروتين تشمل اللحوم البيضاء والحمراء، والأسماك، والبيض، والبقوليات، لكنها أوضحت أن البقوليات لا توفر البروتين الكامل للجسم وقد يصعب هضمها على بعض كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

أغذية اخبار التوك شو كبار السن المناعة تقوية املناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

الشاب المتوفى

رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف

مباراة المغرب ونيجيريا

موعد مباراة نيجيريا والمغرب فى نصف كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

ترشيحاتنا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد