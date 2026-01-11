أغذية يحتاجها كبار السن لتعزيز المناعة والحفاظ على صحة العظام والعضلات | فيديو

كشفت الدكتورة مها خليفة، استشاري التغذية الإكلينيكية والصحة العامة، عن أبرز التحديات الصحية والغذائية التي يواجهها كبار السن، مشددة على أهمية الاهتمام بالبروتين لتعزيز المناعة والحفاظ على صحة العضلات والعظام.

وأضافت مها خليفة خلال لقائها على قناة صدى البلد أن كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا يعانون من ضعف المناعة الطبيعي مع التقدم في العمر، كما أن بعضهم يواجه صعوبة في هضم الطعام أو مضغه نتيجة مشاكل في الأسنان، إضافة إلى تراجع العضلات وهشاشة العظام.

وأوضحت أن هناك مجموعة من العوامل التي تجعل كبار السن أكثر عرضة للأمراض، منها ضعف الحركة، قلة التهوية في المنزل، نقص الاهتمام بالنظافة الشخصية، والشعور بالوحدة نتيجة فقد شريك الحياة أو العيش بمفردهم، ما يؤدي إلى تقليل تناولهم للطعام وبالتالي نقص العناصر الغذائية المهمة.

وأكدت الدكتورة مها خليفة أن البروتين عنصر أساسي يجب أن يكون حاضرًا في وجبات كبار السن يوميًا، مشيرة إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الحاجة اليومية للبروتين تتراوح بين 1.2 إلى 1.5 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم، ما يساعد على بناء الخلايا، وتصنيع الإنزيمات والهرمونات، وتقوية الخلايا المناعية.

وأضافت أن مصادر البروتين تشمل اللحوم البيضاء والحمراء، والأسماك، والبيض، والبقوليات، لكنها أوضحت أن البقوليات لا توفر البروتين الكامل للجسم وقد يصعب هضمها على بعض كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.