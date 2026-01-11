الأزهري: مؤتمر الأوقاف القادم "المهن فى الإسلام" سيبقى خالدا فى سجل الوزارة

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن مؤتمر الأوقاف القادم بعنوان المهن فى الإسلام سيقدم كلمة سواء ومنيرة للعالم كله، فالمهن هي التنفيذ العملي لقيمة العمران، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ٢٠٠ مهنة متعددة وزكاها وشجع عليها الصحابة الكرام، والتي لا تبنى الدول إلا بها.

وأضاف خلال المؤتمر التحضيري للمؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأحد، أن عنوان هذا الموتمر سيبقى خالدا في سجل وزارة الأوقاف، لأن من مستهدفات هذا المؤتمر عمارة الأرض.

وكانت انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الموسع للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للإعلان عن تفاصيل وأجندة المؤتمر الدولي السادس والثلاثين، الذي ينطلق تحت عنوان "المهن في الإسلام: أخلاقياتها، أثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي"، وهو العنوان الذي يعكس الرؤية العصرية للمجلس في معالجة القضايا التكنولوجية الحديثة من منظور شرعي وأخلاقي رصين.

ويستعرض المؤتمر الصحفي المحاور الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر الدولي، والتي تركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المهن المختلفة، وبحث التأثيرات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل والفتوى والتشريع.

ويهدف المؤتمر إلى وضع خارطة طريق أخلاقية تضمن الاستفادة من التطور الرقمي بما لا يتعارض مع الثوابت المهنية والقيم الإسلامية، وذلك بحضور كوكبة من العلماء والباحثين المتخصصين.