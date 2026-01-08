قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء .. طقس اليوم الخميس مستقر
أيك أثينا اليوناني يستعد لشراء أليو ديانج من الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لكبار السن... أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة والطاقة وصحة المفاصل في الطقس البارد

لكبار السن....... أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة والطاقة
لكبار السن....... أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة والطاقة
هاجر هانئ

يزيد الطقس البارد من خطر آلام المفاصل وضعف المناعة والجفاف لدى كبار السن. ويساعد اتباع نظام غذائي شتوي متوازن، يشمل وجبات دافئة وخضراوات موسمية وبروتينات ودهون صحية وفواكه وسوائل وتوابل معززة للمناعة، كبار السن على البقاء أقوياء ونشيطين وقادرين على التحمل خلال أشهر الشتاء الباردة.

مع انخفاض درجات الحرارة، يصبح كبار السن أكثر عرضة للبرد وآلام المفاصل وضعف المناعة والجفاف. ومع التقدم في السن، يتغير الجسم في كيفية امتصاصه للعناصر الغذائية، وتنظيم درجة حرارته، ومقاومته للعدوى، وحتى تعافيه من الإجهاد. ويزيد الطقس البارد من حدة هذه التغيرات. ولذلك، فإن التغذية السليمة لكبار السن في فصل الشتاء أكثر أهمية من أي وقت مضى. فهي لا تحافظ على قوتهم ونشاطهم وحيويتهم فحسب، بل تساعد أيضاً في الوقاية من معظم الأمراض.

"يلعب النظام الغذائي الشتوي المدروس دوراً رئيسياً في الحفاظ على القوة وتعزيز المناعة"، هذا ما قالته أرتشانا إس، كبيرة أخصائيي التغذية في معهد كريشنا للعلوم الطبية، لتايمز ناو.

كيفية تعزيز المناعة والطاقة وصحة المفاصل  لكبار السن في الشتاء

فيما يلي بعض الأطعمة الشتوية الغنية بالعناصر الغذائية التي ينبغي على كبار السن التفكير في إضافتها إلى نظامهم الغذائي، وفقًا لأرشانا.

-وجبات ساخنة ومطبوخة طازجة
مع التقدم في السن، تتباطأ عملية الهضم. بالإضافة إلى ذلك، يتباطأ التمثيل الغذائي لدى كبار السن أيضاً، خاصةً في فصل الشتاء. لذا، فإن الوجبات الساخنة الطازجة، مثل الحساء، والكشري، والعصيدة، والأرز مع العدس، والخبز الطري، تُبقي الجسم دافئاً وتساعد على الهضم، فضلاً عن تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

-الخضراوات الموسمية تعزز المناعة
تُعدّ الخضراوات الشتوية، مثل الجزر والسبانخ والشمندر وأوراق الحلبة وغيرها من الخضراوات الورقية، مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية. فهي غنية بفيتامينات أ و ج، ومضادات الأكسدة، والألياف، وكلها عناصر ضرورية للغاية للمناعة، والنظر، والحفاظ على صحة الأمعاء.

-البروتين يمنح القوة
يتسارع فقدان الكتلة العضلية بعد سن الستين. لذا، لإبطاء هذه العملية، احرص على تناول العدس الدافئ، والجبن، والبيض، والزبادي خلال اليوم، بالإضافة إلى اللحوم الخالية من الدهون، والبراعم لضمان الحصول على كمية كافية من البروتينات. كما أن الحساء المصنوع من العدس أو الدجاج أو الخضراوات سهل الهضم، مما يحافظ على صحة الأمعاء.

-الدهون الصحية
تُساعد الدهون الصحية على تنظيم حرارة الجسم ودعم صحة المفاصل. أضف كميات صغيرة من السمن، والفول السوداني، وبذور السمسم، وأحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الجوز واللوز وبذور الكتان. تُحافظ هذه المكونات على الطاقة والدفء بشكل مُنظّم.

-الترطيب عن طريق السوائل
خلال فصل الشتاء، يقلّ استهلاك الماء بشكل ملحوظ، خاصةً بين كبار السن، مما يؤدي إلى جفاف شديد. لذا، من المهم تشجيع شرب الماء الدافئ، وشاي الأعشاب، والحساء الخفيف، أو الماء المنقوع بالزنجبيل والكمون للحفاظ على ترطيب الجسم ودعم عملية الهضم.

-الفواكه لتقوية المناعة
يُوفّر تناول الفواكه مثل البرتقال والتفاح والجوافة والبابايا والرمان فيتامينات أساسية ومضادات أكسدة. كما أنها تدعم المناعة، وتحسن الهضم، وتساعد في الحفاظ على ضغط الدم.

-التوابل لتقوية المناعة
يساعد الزنجبيل والكركم والفلفل الأسود والقرفة والقرنفل واليانسون على تخفيف أعراض البرد، وتقوية المناعة، والحفاظ على دفء الجسم بشكل طبيعي. يُنصح بإضافتها إلى الشاي والحساء والكاري لمزيد من الحماية.

نصائح عملية لتغذية كبار السن


اختر دائماً الوجبات الخفيفة المنزلية مثل المكسرات المحمصة أو الفواكه الطازجة

عند الطهي، استخدم بعض التوابل والأعشاب والليمون بدلاً من الزبدة والملح.
بدلاً من تناول الأطعمة المقلية، اختر الأطعمة المطهوة على البخار أو المخبوزة أو المسلوقة بدلاً من الأطعمة المقلية.
احرص على مراقبة محتوى الصوديوم في طعامك وقلل من إضافة الملح إلى الأطعمة التي تطبخها أو تتناولها.
لا تتجاهل وجبات الطعام، لأن ذلك قد يجعلك تشعر بالجوع أكثر إذا كنت كبيرًا في السن.

المصدر: timesnownews

المفاصل آلام المفاصل الطقس البارد كبار السن المناعة تغذية كبار السن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

الأهلي

الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

ترشيحاتنا

سيارات هاتشباك 2026 في مصر

منها I30 وليون.. سيارات هاتشباك 2026 في مصر

سيارات مستعملة تحت 150 ألف جنيه

سيارات مستعملة سعرها تحت 150ألف جنيه .. صور

كيا سبورتاج موديل 2013

اشتري كيا سبورتاج بـ 800 ألف جنيه

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد