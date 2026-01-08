لكبار السن... أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة والطاقة وصحة المفاصل في الطقس البارد

يزيد الطقس البارد من خطر آلام المفاصل وضعف المناعة والجفاف لدى كبار السن. ويساعد اتباع نظام غذائي شتوي متوازن، يشمل وجبات دافئة وخضراوات موسمية وبروتينات ودهون صحية وفواكه وسوائل وتوابل معززة للمناعة، كبار السن على البقاء أقوياء ونشيطين وقادرين على التحمل خلال أشهر الشتاء الباردة.

مع انخفاض درجات الحرارة، يصبح كبار السن أكثر عرضة للبرد وآلام المفاصل وضعف المناعة والجفاف. ومع التقدم في السن، يتغير الجسم في كيفية امتصاصه للعناصر الغذائية، وتنظيم درجة حرارته، ومقاومته للعدوى، وحتى تعافيه من الإجهاد. ويزيد الطقس البارد من حدة هذه التغيرات. ولذلك، فإن التغذية السليمة لكبار السن في فصل الشتاء أكثر أهمية من أي وقت مضى. فهي لا تحافظ على قوتهم ونشاطهم وحيويتهم فحسب، بل تساعد أيضاً في الوقاية من معظم الأمراض.

"يلعب النظام الغذائي الشتوي المدروس دوراً رئيسياً في الحفاظ على القوة وتعزيز المناعة"، هذا ما قالته أرتشانا إس، كبيرة أخصائيي التغذية في معهد كريشنا للعلوم الطبية، لتايمز ناو.

كيفية تعزيز المناعة والطاقة وصحة المفاصل لكبار السن في الشتاء

فيما يلي بعض الأطعمة الشتوية الغنية بالعناصر الغذائية التي ينبغي على كبار السن التفكير في إضافتها إلى نظامهم الغذائي، وفقًا لأرشانا.

-وجبات ساخنة ومطبوخة طازجة

مع التقدم في السن، تتباطأ عملية الهضم. بالإضافة إلى ذلك، يتباطأ التمثيل الغذائي لدى كبار السن أيضاً، خاصةً في فصل الشتاء. لذا، فإن الوجبات الساخنة الطازجة، مثل الحساء، والكشري، والعصيدة، والأرز مع العدس، والخبز الطري، تُبقي الجسم دافئاً وتساعد على الهضم، فضلاً عن تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

-الخضراوات الموسمية تعزز المناعة

تُعدّ الخضراوات الشتوية، مثل الجزر والسبانخ والشمندر وأوراق الحلبة وغيرها من الخضراوات الورقية، مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية. فهي غنية بفيتامينات أ و ج، ومضادات الأكسدة، والألياف، وكلها عناصر ضرورية للغاية للمناعة، والنظر، والحفاظ على صحة الأمعاء.

-البروتين يمنح القوة

يتسارع فقدان الكتلة العضلية بعد سن الستين. لذا، لإبطاء هذه العملية، احرص على تناول العدس الدافئ، والجبن، والبيض، والزبادي خلال اليوم، بالإضافة إلى اللحوم الخالية من الدهون، والبراعم لضمان الحصول على كمية كافية من البروتينات. كما أن الحساء المصنوع من العدس أو الدجاج أو الخضراوات سهل الهضم، مما يحافظ على صحة الأمعاء.

-الدهون الصحية

تُساعد الدهون الصحية على تنظيم حرارة الجسم ودعم صحة المفاصل. أضف كميات صغيرة من السمن، والفول السوداني، وبذور السمسم، وأحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الجوز واللوز وبذور الكتان. تُحافظ هذه المكونات على الطاقة والدفء بشكل مُنظّم.

-الترطيب عن طريق السوائل

خلال فصل الشتاء، يقلّ استهلاك الماء بشكل ملحوظ، خاصةً بين كبار السن، مما يؤدي إلى جفاف شديد. لذا، من المهم تشجيع شرب الماء الدافئ، وشاي الأعشاب، والحساء الخفيف، أو الماء المنقوع بالزنجبيل والكمون للحفاظ على ترطيب الجسم ودعم عملية الهضم.

-الفواكه لتقوية المناعة

يُوفّر تناول الفواكه مثل البرتقال والتفاح والجوافة والبابايا والرمان فيتامينات أساسية ومضادات أكسدة. كما أنها تدعم المناعة، وتحسن الهضم، وتساعد في الحفاظ على ضغط الدم.

-التوابل لتقوية المناعة

يساعد الزنجبيل والكركم والفلفل الأسود والقرفة والقرنفل واليانسون على تخفيف أعراض البرد، وتقوية المناعة، والحفاظ على دفء الجسم بشكل طبيعي. يُنصح بإضافتها إلى الشاي والحساء والكاري لمزيد من الحماية.

نصائح عملية لتغذية كبار السن



اختر دائماً الوجبات الخفيفة المنزلية مثل المكسرات المحمصة أو الفواكه الطازجة

عند الطهي، استخدم بعض التوابل والأعشاب والليمون بدلاً من الزبدة والملح.

بدلاً من تناول الأطعمة المقلية، اختر الأطعمة المطهوة على البخار أو المخبوزة أو المسلوقة بدلاً من الأطعمة المقلية.

احرص على مراقبة محتوى الصوديوم في طعامك وقلل من إضافة الملح إلى الأطعمة التي تطبخها أو تتناولها.

لا تتجاهل وجبات الطعام، لأن ذلك قد يجعلك تشعر بالجوع أكثر إذا كنت كبيرًا في السن.

المصدر: timesnownews