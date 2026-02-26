قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
محافظ الأقصر يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث ملفات التنمية وخدمة المواطنين

محافظ الأقصر يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث ملفات التنمية وخدمة المواطنين
محافظ الأقصر يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث ملفات التنمية وخدمة المواطنين
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ محافظة الأقصر، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية لخدمة أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد.

وخلال اللقاء، تم بحث عدد من الموضوعات والملفات التي تمس احتياجات المواطنين، ومناقشة المشروعات الجارية بمختلف القطاعات، فضلًا عن استعراض المقترحات المقدمة من النواب لدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الأقصر حرصه على تعزيز قنوات التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة الوصل بين المواطنين والجهاز التنفيذي، مشددًا على أن تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستجابة الفعالة لمطالب المواطنين.


وأضاف أن التعاون البناء والتنسيق المستمر يسهمان في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطنين.

ومن جانبهم، قدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التهنئة لمحافظ الأقصر بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية فيه محافظًا للإقليم، مشيدين بأدائه وجهوده المبذولة لدفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات داخل المحافظة.

