محافظ الأقصر يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث ملفات التنمية وخدمة المواطنين

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ محافظة الأقصر، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية لخدمة أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد.

وخلال اللقاء، تم بحث عدد من الموضوعات والملفات التي تمس احتياجات المواطنين، ومناقشة المشروعات الجارية بمختلف القطاعات، فضلًا عن استعراض المقترحات المقدمة من النواب لدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الأقصر حرصه على تعزيز قنوات التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة الوصل بين المواطنين والجهاز التنفيذي، مشددًا على أن تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستجابة الفعالة لمطالب المواطنين.



وأضاف أن التعاون البناء والتنسيق المستمر يسهمان في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطنين.

ومن جانبهم، قدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التهنئة لمحافظ الأقصر بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية فيه محافظًا للإقليم، مشيدين بأدائه وجهوده المبذولة لدفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات داخل المحافظة.