محافظ الأقصر يشهد احتفالية المنطقة بمناسبةاليوم السنوي للجامع الأزهر

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، حضور احتفالية منطقة الأقصر الأزهرية بمناسبة "اليوم السنوي للجامع الأزهر"، والذي يواكب تأسيس الجامع الأزهر في 7 رمضان 361 هجرية، والذي أقيم بقاعة مؤتمرات منطقة الأقصر الأزهرية بمناسبة مرور 1086 عاماً على تأسيس الجامع الأزهر.

حضر الاحتفالية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية وعدد من علماء الأزهر الشريف والاوقاف، وعدد من وكلاء الوزارات والمديريات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، كلمة عن عناية قطاع المعاهد الأزهرية بالقرآن الكريم نقل فيها تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بحلول شهر رمضان المبارك سائلا المولي عز وجل أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.

كما تضمنت فقرات الحفل كلمات عن رسالة الأزهر العالمية في خدمة كتاب الله عز وجل ألقاها الدكتور أحمد محمد كامل الأستاذ بجامعة الازهر فرع طيبة، وكلمة الشيخ محمد ربيع السعدي مدير منطقة الوعظ بمنطقة الأقصر الأزهرية بعنوان القرآن الكريم منهج أصيل في الدعوة إلى الله، وكلمة لممثلة الواعظات بمنطقة الأقصر الأزهرية الواعظة سمر محمد حساني بعنوان نماذج نسائية خدمت القرآن الكريم، وكلمة لممثل بيت العائلة القس أرمانيوس عن دور بيت العائلة في المحافظة، وثمرات التعاون بين الأزهر والكنيسة، كما تضمن الحفل فقرات متنوعة شملت عرض أفلام وثائقية عن تاريخ الجامع الأزهر، وفقرات دينية وإنشادية متنوعة.

وخلال كلمته بالحفل، أكد المهندس عبد المطلب عمارة على اعتزازه بحضوره للاحتفاء بمناسبة غالية على مصرنا الحبيبة وعلى قلب كل مسلم، وهي اليوم السنوي للجامع الأزهر، ذلك الصرح الذي أضاء الدنيا بعلمه ووسطيته لأكثر من ألف عام، ووقف صامداً عبر القرون لحماية الهوية العربية والإسلامية وحفظ اللغة العربية، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، والذي يقصده طالبو المعرفة من كل جنس ولون، ليعودوا إلى بلادهم سفراء للسلام والمحبة، حاملين منهجاً لا يعرف الغلو ولا التفريط، مؤكدا على اعتزاز محافظة الأقصر، أن يقود هذه المؤسسة العريقة ابن الأقصر فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب