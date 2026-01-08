انتبه| في هذه الحالات تسارع ضربات القلب خطر .. تعرف على الأسباب

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن الشعور بتسارع دقات القلب من الأمور الشائعة التي يمر بها كثير من الناس، وغالبًا ما تصيبهم بالقلق والخوف على صحتهم، متسائلين: هل الأمر خطير؟ وهل أحتاج إلى طبيب كهرباء القلب؟.

وأوضح شعبان، أن تسارع ضربات القلب قد يحدث نتيجة أسباب متعددة، من بينها:

نقص الهيموجلوبين في الدم (الأنيميا)

التوتر والقلق النفسي

زيادة نشاط الغدة الدرقية عن المعدلات الطبيعية

اضطراب أملاح الدم مثل البوتاسيوم والكالسيوم

مرض السكر

انخفاض نسبة السوائل في الجسم

اختلال وراثي في كهرباء القلب يولد به الإنسان

أو يكون مكتسبًا نتيجة أمراض القلب، سواء في الصمامات أو عضلة القلب أو الشرايين التاجية

مشكلات في النظام الكهربي للقلب نفسه



وأضاف أن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها عند الشعور بتسارع ضربات القلب، منها:

السيطرة على التوتر والقلق ومحاولة الهدوء والاسترخاء

الامتناع عن التدخين أو الجلوس مع المدخنين

الإكثار من شرب السوائل المفيدة

استخدام الأملاح بشكل معتدل

أحيانًا يساعد التنفس العميق أو التثاؤب أو الكحة في إيقاف تسارع ضربات القلب.

وشدد شعبان على ضرورة الحذر من تناول أي أدوية دون استشارة طبيب كهرباء القلب، موضحًا أن الطبيب قد يطلب إجراء رسم قلب أو هولتر 24 ساعة، ثم يحدد العلاج المناسب، والذي قد يشمل أدوية، أو قسطرة لدراسة كهروفسيولوجية القلب، أو الكي بموجات الراديو، وفي بعض الحالات قد يستلزم الأمر زراعة جهاز صدمات كهربية.

واختتم حديثه برسالة طمأنة قائلاً: "ما تزعلوش.. القلق زيادة عن اللزوم بيزود المشكلة، والفحص الطبي هو الفيصل."