قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
ريهام قدري

عند تناول الفول الحيراتي (الفول الأخضر)، تحدث عدة تأثيرات إيجابية على الجسم، إلا أن هناك بعض الملاحظات المهمة يجب أخذها بعين الاعتبار عند تناوله.


أولًا: الفوائد الصحية

إمداد الجسم بالطاقة
الفول الحيراتي غني بالكربوهيدرات المعقدة، ما يمنح طاقة تدوم لفترة أطول دون ارتفاع مفاجئ في السكر.

تحسين الهضم والشعور بالشبع
يحتوي على نسبة عالية من الألياف، تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، وتمنح إحساسًا بالامتلاء لفترة طويلة.

دعم صحة القلب
يساهم في خفض الكوليسترول الضار، ويساعد على ضبط ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم.

تقوية العضلات والأعصاب
غني بالبروتين النباتي، ما يجعله خيارًا جيدًا لبناء العضلات ودعم صحة الجهاز العصبي.

تعزيز المناعة
يحتوي على الحديد والزنك وحمض الفوليك، وهي عناصر مهمة لتكوين خلايا الدم الحمراء ودعم المناعة.

ثانيًا: تأثيره على الوزن

يساعد في التحكم في الوزن لأنه يقلل الإحساس بالجوع، خاصة عند تناوله مسلوقًا أو مطبوخًا بطريقة صحية دون دهون زائدة.

نصائح قبل تناول الفول الحيراتي 

قد يسبب الانتفاخ والغازات لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة أو دون نقع جيد.

يُفضل نقعه جيدًا وطهيه جيدًا لتسهيل الهضم وتقليل اضطرابات المعدة.

مرضى النقرس أو القولون العصبي عليهم تناوله باعتدال.

