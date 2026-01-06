قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

فوائد لا تعرفها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

فوائد القلقاس
فوائد القلقاس

تناول القلقاس لا يضيف فقط طعمًا شهيًا على المائدة، بل يحدث مجموعة من التأثيرات الإيجابية على جسمك عند تناوله بالطريقة الصحيحة (مطهيًا جيدًا)، ومن أبرزها:
 

 ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟
 

 تحسين الهضم والشعور بالشبع
القلقاس غني بالألياف الغذائية، ما يساعد على:
تنشيط حركة الأمعاء
الوقاية من الإمساك
الشعور بالامتلاء لفترة أطول، ما يقلل الرغبة في تناول كميات زائدة من الطعام
 

 دعم صحة القلب
يحتوي القلقاس على البوتاسيوم، الذي يساهم في:
تنظيم ضغط الدم
تقليل تأثير الصوديوم
دعم انتظام ضربات القلب
 

 ضبط مستويات السكر في الدم
الألياف الموجودة في القلقاس تُبطئ امتصاص الجلوكوز، ما يساعد على:
استقرار مستويات السكر
تقليل ارتفاعه المفاجئ بعد الوجبات
(مع الاعتدال في الكمية لمرضى السكري)
 

 تقوية المناعة
يضم القلقاس مجموعة من مضادات الأكسدة وفيتامين C، التي:
تدعم الجهاز المناعي
تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات


دعم صحة العظام
يحتوي على معادن مهمة مثل:
المغنيسيوم
الفوسفور
وهي عناصر ضرورية للحفاظ على قوة العظام والأسنان
 

 تحسين صحة البشرة والطاقة
بفضل فيتامينات B، يساعد القلقاس على:
تعزيز إنتاج الطاقة
الحفاظ على صحة الجلد والأعصاب

لا يُؤكل القلقاس نيئًا لأنه قد يسبب تهيج الفم والحلق
يجب طهيه جيدًا للتخلص من مركبات قد تكون مهيِّجة
الإفراط في تناوله قد يؤدي لزيادة السعرات الحرارية
 

 
القلقاس غذاء شتوي مفيد، يدعم الهضم والمناعة والقلب، شرط الاعتدال والطهي الجيد.

