قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مع برودة الطقس.. احذر نقص هذه الفيتامينات في جسمك
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
وزارة الخارجية الأمريكية: نصف الكرة الغربي منطقة نفوذ خاصة بالولايات المتحدة
ترامب: لسنا في حرب مع فنزويلا.. والانتخابات لن تجرى الشهر المقبل
مندوب فنزويلا بالأمم المتحدة يتهم أمريكا بارتكاب هجوم مسلح غير شرعي على بلاده
سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس
بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026
تهم مرتبطة بالإرهاب وتهريب الكوكايين.. تفاصيل محاكمة مادورو بالولايات المتحدة
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر أو تداول محتوى خادش للآداب العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسرار "كبد الأوز" أو الفواجرا.. أغلى من الذهب اصل الفياجرا الطبيعية

كبدة الاوز
كبدة الاوز
ريهام قدري

أكدت الدكتورة سماح نوح أن مشروع كبد الأوز أو الفواجرا يعد من المشاريع المربحة والمميزة للشباب الباحث عن فرص استثمارية جديدة:


"الفواجرا، أو كبد الأوز المسمن، يتميز بفوائد صحية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بخصوبة الرجل والحماية من الأمراض المزمنة، ويعتبر بديلًا طبيعيًا للفياجرا الكيميائية".
 

 الأسعار والفخامة
“في مصر، يصل سعر الكيلو من كبد الأوز بين 1000 و1800 جنيه، بينما في فرنسا قد يتجاوز 60-80 يورو للكيلو، وتقدم أشهر المطاعم العالمية فطيرة Foie Gras بسعر يصل إلى 300 دولار” بحسب سماح نوح.


🔹 تصنيف الكبد وأفضل الأنواع
"يتوافر كبد الأوز بدرجات متفاوتة: الدرجة الأولى 750 جرام، الثانية 500 جرام، والثالثة 300 جرام، وخالية تمامًا من أي بقع دموية. كما يمكن إنتاج الكبد المسمن من البط البكيني بنسبة أقل باستخدام الذرة الصفراء"، أوضحت سماح نوح آلية الإنتاج وفرص التسويق
“عملية التسمين تتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تهدف لتهيئة الطيور لمدة 15 يومًا، والمرحلة الثانية هي التزغيط الإجباري لمدة 15-21 يومًا لضمان كبد مسمن ممتاز، مع توفير الماء النقي باستمرار”.

تقول الدكتورة سماح نوح "الاسم التجاري للفياجرا مشتق من كلمة "فواجرا"، نسبة إلى كبد الأوز المسمن، المعروف بفاعليته على النشاط الجنسي الطبيعي".

فإن هذا المشروع ليس فقط مربحًا، لكنه مشروع صحي وطبيعي يمكن تصديره لأي دولة، خاصة فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، ويجمع بين العائد المالي والفوائد الصحية في آن واحد".

كبدة الاوز كبد الأوز الفواجرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

الفتاة

خلافات أسرية .. العثور على فتاة المعادى المتغيبه

لقاء الخميسي

عمرها ما فتشت وراه.. زواج غير معلن يضع لقاء الخميسي أمام السوشيال

ترشيحاتنا

لبلبة

لبلبة تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في فيلم جوازة ولا جنازة

فيلم جوازة ولا جنازة

أميرة دياب تكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم جوازة ولا جنازة

عمرو سلامة

عمرو سلامة يطرح تساؤلات حول تراجع الإقبال على السينما المصرية

بالصور

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
مبكبكة
مبكبكة

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد