أسرار "كبد الأوز" أو الفواجرا.. أغلى من الذهب اصل الفياجرا الطبيعية

أكدت الدكتورة سماح نوح أن مشروع كبد الأوز أو الفواجرا يعد من المشاريع المربحة والمميزة للشباب الباحث عن فرص استثمارية جديدة:



"الفواجرا، أو كبد الأوز المسمن، يتميز بفوائد صحية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بخصوبة الرجل والحماية من الأمراض المزمنة، ويعتبر بديلًا طبيعيًا للفياجرا الكيميائية".



الأسعار والفخامة

“في مصر، يصل سعر الكيلو من كبد الأوز بين 1000 و1800 جنيه، بينما في فرنسا قد يتجاوز 60-80 يورو للكيلو، وتقدم أشهر المطاعم العالمية فطيرة Foie Gras بسعر يصل إلى 300 دولار” بحسب سماح نوح.



🔹 تصنيف الكبد وأفضل الأنواع

"يتوافر كبد الأوز بدرجات متفاوتة: الدرجة الأولى 750 جرام، الثانية 500 جرام، والثالثة 300 جرام، وخالية تمامًا من أي بقع دموية. كما يمكن إنتاج الكبد المسمن من البط البكيني بنسبة أقل باستخدام الذرة الصفراء"، أوضحت سماح نوح آلية الإنتاج وفرص التسويق

“عملية التسمين تتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تهدف لتهيئة الطيور لمدة 15 يومًا، والمرحلة الثانية هي التزغيط الإجباري لمدة 15-21 يومًا لضمان كبد مسمن ممتاز، مع توفير الماء النقي باستمرار”.

تقول الدكتورة سماح نوح "الاسم التجاري للفياجرا مشتق من كلمة "فواجرا"، نسبة إلى كبد الأوز المسمن، المعروف بفاعليته على النشاط الجنسي الطبيعي".

فإن هذا المشروع ليس فقط مربحًا، لكنه مشروع صحي وطبيعي يمكن تصديره لأي دولة، خاصة فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، ويجمع بين العائد المالي والفوائد الصحية في آن واحد".