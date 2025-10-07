للشباب.. سيات ابيزا 2014.. بهذا السعر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة ‏سيات ابيزا ‏موديل 2014 .‏

زودت السيارة ‏ سيات ابيزا ‏موديل 2014 ‏بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر ذو سحب طبيعي للهواء استخرج بحالة المصنع قوة 104 حصان وعزمه 153 نيوتن.متر عند 3800 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة ثنائي التعشيق DSG من سبعة سرعات.

وتاتي أسعار السيارة سيات ابيزا ‏موديل 2014 ، داخل سوق السيارات المستعملة في متوسط سعر 400 الف جنيه الي 500 الف جنيه .