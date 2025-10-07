للشباب.. سيات ابيزا 2014.. بهذا السعر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وأيضا الفارهة.
وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.
وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة سيات ابيزا موديل 2014 .
زودت السيارة سيات ابيزا موديل 2014 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر ذو سحب طبيعي للهواء استخرج بحالة المصنع قوة 104 حصان وعزمه 153 نيوتن.متر عند 3800 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة ثنائي التعشيق DSG من سبعة سرعات.
وتاتي أسعار السيارة سيات ابيزا موديل 2014 ، داخل سوق السيارات المستعملة في متوسط سعر 400 الف جنيه الي 500 الف جنيه .