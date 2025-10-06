زيكر 001 المحدثة.. سيارة صينية خارقة تشحن في 7 دقائق فقط

كشفت شركة زيكر الصينية التابعة لمجموعة جيلي عن النسخة الجديدة من سيارتها الكهربائية Zeekr 001، بتحديثات جذرية في الأداء والتقنيات تجعلها من أسرع السيارات الكهربائية شحنا في العالم.

السيارة تعتمد على منظومة كهربائية بجهد 900 فولت، ما يتيح كفاءة أعلى وشحنا فائق السرعة، النسخة ذات الدفع الخلفي تأتي بمحرك بقوة 489 حصانا وبطارية Qilin من شركة CATL بسعة 103 كيلوواط/ساعة، توفر مدى قيادة يبلغ 810 كيلومترات، ويمكن شحنها من 10% إلى 80% خلال 10 دقائق فقط.

أما نسخة الدفع الرباعي، فتعتمد على محركين بإجمالي 912 حصانا وتتوفر ببطاريتين (95 أو 103 كيلوواط/ساعة) بمدى يتراوح بين 710 و762 كم، وتتميز نسخة الـ95 كيلوواط/ساعة بدعمها لتقنية الشحن فائق السرعة 12C، التي تتيح شحنا كاملا في 7 دقائق فقط، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.83 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 280 كم/س.

في المقصورة، حصلت Zeekr 001 على شاشة مركزية 16 بوصة بدقة 3.5K قابلة للدوران، مع عدادات رقمية 13 بوصة، وشاشة خلفية 8 بوصات، وشاشة عرض رأسية ضخمة 39.3 بوصة، كما جهزت بنظام صوتي فاخر من 29 مكبرا ومواد داخلية من جلد نابا والمخمل الفاخر.

وتدعم السيارة نظام القيادة الذكية Zeekr G-Pilot H7 المزود بـ 31 مستشعرا بينها LiDAR، يعتمد على شريحة Nvidia Drive Thor-U بقدرة معالجة 700 تريليون عملية في الثانية، لتوفير أعلى مستويات الأمان والمساعدة الذاتية.

منذ طرحها عام 2021، أصبحت Zeekr 001 رمزا للفخامة والتكنولوجيا الصينية، والجيل الجديد يثبت أن المستقبل الكهربائي قد أصبح بالفعل أسرع وأذكى من أي وقت مضى.