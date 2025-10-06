قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025
برلماني: روح أكتوبر تدفعنا لمواجهة التحديات في مسيرة البناء والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر تويوتا كراون 2026 في السعودية

تويوتا كراون موديل 2026
تويوتا كراون موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كراون موديل 2026، والتى تنتمي لفئة السيارات السيدان، وتجمع بين الأناقة الملكية والتقنيات الحديثة، وتظهر بتصميم عصري وأنيق لتناسب مختلف الأذواق.

تويوتا كراون موديل 2026

محرك تويوتا كراون موديل 2026

وتستمد سيارة تويوتا كراون موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي ، وبها محرك كهربائي متطور يمنحانها قوة إجمالية تصل إلي 218 حصان، وبها عزم دوران يبلغ 221 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة إلكتروني متغير E-CVT .

تويوتا كراون موديل 2026

وتحصل سيارة تويوتا كراون موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي تيربو، وبها نظام هايبرد ليصدر منها قوة إجمالية 344 حصان، وبها عزم دوران 550 نيوتن /متر، ومتصل بها علبة تروس اوتوماتيك .

مواصفات تويوتا كراون موديل 2026

وزودت سيارة تويوتا كراون موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية، وبها مقدمة جريئة تجمع بين الفخامة الكلاسيكية والروح العصرية، وبها شبك أمامي عريض بتصميم مهيب، وأضواء LED نحيفة تمنحها حضور راقي، وبها عجلات مقاس 19 بوصة.

تويوتا كراون موديل 2026

بالإضافة إلي أن سيارة تويوتا كراون موديل 2026 بها، مقاعد جلدية فاخرة، وشاشة وسطية عالية الدقة، ونظام صوتي فاخر، وإضاءة داخلية محيطية تخلق جو أنيق في كل رحلة، وبها نظام المساعدة على البقاء في المسار، وبها نظام التنبيه قبل الاصطدام، وبها مثبت السرعة التكيفي الذكي، وبها نظام مراقبة النقاط العمياء، وبها كاميرات محيطية عالية الدقة .

سعر تويوتا كراون موديل 2026
 

تويوتا كراون موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كراون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 154 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كراون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 166 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كراون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 202 ألف ريال سعودي.

وجدير بالذكر أن تويوتا كراون ليست مجرد سيارة جديدة، بل هي عودة قوية لرمز تويوتا التاريخي، وتجمع بين الهيبة والفخامة والكفاءة الهجينة.

شركة تويوتا تويوتا كراون موديل 2026 تويوتا كراون كراون موديل 2026 محرك تويوتا كراون مواصفات تويوتا كراون سعر تويوتا كراون موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

ترشيحاتنا

الاعمال

مكتبة مصر العامة تشارك في معرض "الصمود" احتفاءً بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض بانوراما أكتوبر ويشيد بإبداعات الطلاب.. صور

الشرقية : إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجه 27 لازالة التعديات

الشرقية: إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات

بالصور

أسباب غريبة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم وقلة النوم

علاج الصداع
علاج الصداع
علاج الصداع

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

المرأة بين التقاليد والطموح .. كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد