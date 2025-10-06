سعر تويوتا كراون 2026 في السعودية

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كراون موديل 2026، والتى تنتمي لفئة السيارات السيدان، وتجمع بين الأناقة الملكية والتقنيات الحديثة، وتظهر بتصميم عصري وأنيق لتناسب مختلف الأذواق.

محرك تويوتا كراون موديل 2026

وتستمد سيارة تويوتا كراون موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي ، وبها محرك كهربائي متطور يمنحانها قوة إجمالية تصل إلي 218 حصان، وبها عزم دوران يبلغ 221 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة إلكتروني متغير E-CVT .

وتحصل سيارة تويوتا كراون موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي تيربو، وبها نظام هايبرد ليصدر منها قوة إجمالية 344 حصان، وبها عزم دوران 550 نيوتن /متر، ومتصل بها علبة تروس اوتوماتيك .

مواصفات تويوتا كراون موديل 2026

وزودت سيارة تويوتا كراون موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية، وبها مقدمة جريئة تجمع بين الفخامة الكلاسيكية والروح العصرية، وبها شبك أمامي عريض بتصميم مهيب، وأضواء LED نحيفة تمنحها حضور راقي، وبها عجلات مقاس 19 بوصة.

بالإضافة إلي أن سيارة تويوتا كراون موديل 2026 بها، مقاعد جلدية فاخرة، وشاشة وسطية عالية الدقة، ونظام صوتي فاخر، وإضاءة داخلية محيطية تخلق جو أنيق في كل رحلة، وبها نظام المساعدة على البقاء في المسار، وبها نظام التنبيه قبل الاصطدام، وبها مثبت السرعة التكيفي الذكي، وبها نظام مراقبة النقاط العمياء، وبها كاميرات محيطية عالية الدقة .

سعر تويوتا كراون موديل 2026



الفئة الأولي من سيارة تويوتا كراون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 154 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كراون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 166 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كراون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 202 ألف ريال سعودي.

وجدير بالذكر أن تويوتا كراون ليست مجرد سيارة جديدة، بل هي عودة قوية لرمز تويوتا التاريخي، وتجمع بين الهيبة والفخامة والكفاءة الهجينة.