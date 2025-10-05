قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء اليونان: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في غزة
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تكنولوجيا وسيارات

مقارنة سانتافي وتوسان 2025.. أيهما يحتوي على التقنية المحظورة؟

إبراهيم القادري

تحتوي سوق السيارات المصرية على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هيونداي سانتافى وهيونداي توسان موديل 2025، وتنتمي السيارتان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

أبعاد هيونداي سانتافى موديل 2025

هيونداي سانتافى موديل 2025

تأتى سيارة هيونداي سانتافى موديل 2025 داخل سوق السيارات المصرية بطول 4830 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1770 مم، وبها ارتفاع 2815 مم.

محرك هيونداي سانتافى موديل 2025

هيونداي سانتافى موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي سانتافى موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 60 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 235 حصانا، وبها خزان وقود سعة 67 لترا، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

أسعار هيونداي سانتافى موديل 2025

هيونداي سانتافى موديل 2025

الفئة الأولى من سيارة هيونداي سانتافى موديل 2025 تباع بسعر 3 ملايين و150 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة هيونداي سانتافى موديل 2025 تباع بسعر 3 ملايين و650 ألف جنيه.

أبعاد هيونداي توسان موديل 2026

هيونداي توسان موديل 2026

تتوافر سيارة هيونداي توسان موديل 2026 في سوق السيارات بطول 4500 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1651 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم.

محرك هيونداي توسان موديل 2026

هيونداي توسان موديل 2026

خزان وقود سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تصل سعته إلى 54 لترا، وتحتاج إلى 6 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 9 ثوانٍ، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 180 حصانا، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 201 كم/ساعة.

سعر هيونداي توسان موديل 2026

هيونداي توسان موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر مليون و599 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر مليون و749 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر مليون و900 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر مليون و999 ألف جنيه.

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و99 ألف جنيه.

الفئة السادسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و199 ألف جنيه.

