مرسيدس بنز B180 كروس أوفر بـ 850 ألف جنيه

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس بنز B180 موديل 2014، وتنتمي بنز B180 لفئة السيارات الكروس أوفر .



مواصفات مرسيدس بنز B180 موديل 2014 الخارجية

تظهر سيارة مرسيدس بنز B180 موديل 2014 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة مرسيدس ، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات أمامية وخلفية بنفس لون السيارة، وبها جنوط رياضية للكاوتش ، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة .

محرك مرسيدس بنز B180 موديل 2014

تحصل سيارة مرسيدس بنز B180 موديل 2014 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 167 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة مرسيدس بنز B180 موديل 2014 الداخلية

تمتلك مقصورة سيارة مرسيدس بنز B180 موديل 2014 العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة .

سعر مرسيدس بنز B180 موديل 2014

تباع سيارة مرسيدس بنز B180 موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 850 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .