سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

مر أكثر من ثلاثة عقود، منذ أن قدمت تويوتا قسمها الفاخر مع لكزس LS 400 الأصلية.

تم إطلاقها في عام 1989 كسيارة 1990MY، أثبتت سيارة السيدان كاملة الحجم أنك لست بحاجة إلى جواز سفر ألماني لبناء سيارة فاخرة على الطراز الألماني، حيث اجتذبت المشترين الأثرياء بعيدًا عن BMW و Mercedes و Jaguar من خلال تقديم ما لم تستطع هذه العلامات التجارية تقديمه أبدًا: مستويات من الموثوقية في حزمة فاخرة

لكن الزمن لحق بالطراز الرائد، حيث تراجعت مبيعاته، حيث لم تبع سوى 691 وحدة في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض حاد بنسبة 42.3% مقارنة بالعام السابق، بل وأكثر حدةً مقارنةً بالسنوات السابقة.

مع ذلك، تستعد لكزس لإيقاف إنتاج طراز LS في الولايات المتحدة وأسواق أخرى. لكن قبل إعلان اعتزالها، تُعلن عن إطلاق عرض خاص محدود الإصدار لطرازها الرائد في قطاع السيارات الفاخرة.

تقدم سيارة LS Heritage Edition لعام 2026 تكريمًا للنسخة الأصلية، مع تخصيص 250 نسخة فقط للسوق الأمريكية

يبدأ سعرها من 99,280 دولارًا أمريكيًا، شاملةً رسوم التوصيل البالغة 1,450 دولارًا أمريكيًا، وستصل السيارة إلى صالات العرض في وقت لاحق من هذا الخريف.

في ظهورها الأخير، ستكون نسخة Heritage Edition طراز LS الوحيد المتاح للإنتاج ضمن السلسلة، والذي سينتهي إنتاجه خريف هذا العام، وفقًا لمتحدث رسمي تحدثنا معه.

تأتي حصريًا بلون جديد يُسمى Ninety Noir، وهو طلاء أسود داكن يتناغم مع لمسات نهائية داكنة وعجلات معدنية قياس 20 بوصة ذات قضبان منقسمة بلون رمادي داكن معدني.

تستوحي المقصورة الداخلية أجواء أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من خلال لون ريوخا الأحمر الجديد، وهو اللون الأول من نوعه في سيارة LS.

وتشمل اللمسات الخاصة الأخرى شعار "إصدار التراث" المحفور على الكونسول الوسطي، وشعار LS المطرز على مساند الرأس.

كما هو متوقع، تتميّز قائمة التجهيزات القياسية بطولها، مع مزايا بارزة مثل سقف زجاجي بانورامي، وشاشة بانورامية، وتطعيمات خشبية فاخرة باللون الأسود "ليزر سبيشل"، بالإضافة إلى جلد ألتراسويد على بطانة السقف وحاجبات الشمس.

كما تشمل الحزمة مقاعد خلفية مدفأة، وإبزيم رفع كهربائي، ونظام مارك ليفينسون بـ 23 مكبر صوت بقوة 2400 واط، ونظام ركن متقدم.

أما بالنسبة للقوة، فتستخدم نسخة Heritage Edition نفس محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.4 لتر الموجود في سيارة LS 500 القياسية لعام 2025، والذي يولد قوة 416 حصانًا وعزم دوران يبلغ 442 رطل-قدم.

ويعمل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ونظام دفع رباعي مع ترس تفاضلي محدود الانزلاق، مما يسمح بالتسارع من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة في 4.6 ثانية.