قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

لكزس
لكزس
عزة عاطف

مر أكثر من ثلاثة عقود، منذ أن قدمت تويوتا قسمها الفاخر مع لكزس LS 400 الأصلية. 

تم إطلاقها في عام 1989 كسيارة 1990MY، أثبتت سيارة السيدان كاملة الحجم أنك لست بحاجة إلى جواز سفر ألماني لبناء سيارة فاخرة على الطراز الألماني، حيث اجتذبت المشترين الأثرياء بعيدًا عن BMW و Mercedes و Jaguar من خلال تقديم ما لم تستطع هذه العلامات التجارية تقديمه أبدًا: مستويات من الموثوقية في حزمة فاخرة

لكن الزمن لحق بالطراز الرائد، حيث تراجعت مبيعاته، حيث لم تبع سوى 691 وحدة في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض حاد بنسبة 42.3% مقارنة بالعام السابق، بل وأكثر حدةً مقارنةً بالسنوات السابقة. 

مع ذلك، تستعد لكزس لإيقاف إنتاج طراز LS في الولايات المتحدة وأسواق أخرى. لكن قبل إعلان اعتزالها، تُعلن عن إطلاق عرض خاص محدود الإصدار لطرازها الرائد في قطاع السيارات الفاخرة.

تقدم سيارة LS Heritage Edition لعام 2026 تكريمًا للنسخة الأصلية، مع تخصيص 250 نسخة فقط للسوق الأمريكية

يبدأ سعرها من 99,280 دولارًا أمريكيًا، شاملةً رسوم التوصيل البالغة 1,450 دولارًا أمريكيًا، وستصل السيارة إلى صالات العرض في وقت لاحق من هذا الخريف.

في ظهورها الأخير، ستكون نسخة Heritage Edition طراز LS الوحيد المتاح للإنتاج ضمن السلسلة، والذي سينتهي إنتاجه خريف هذا العام، وفقًا لمتحدث رسمي تحدثنا معه. 

تأتي حصريًا بلون جديد يُسمى Ninety Noir، وهو طلاء أسود داكن يتناغم مع لمسات نهائية داكنة وعجلات معدنية قياس 20 بوصة ذات قضبان منقسمة بلون رمادي داكن معدني.

تستوحي المقصورة الداخلية أجواء أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من خلال لون ريوخا الأحمر الجديد، وهو اللون الأول من نوعه في سيارة LS. 

وتشمل اللمسات الخاصة الأخرى شعار "إصدار التراث" المحفور على الكونسول الوسطي، وشعار LS المطرز على مساند الرأس.

كما هو متوقع، تتميّز قائمة التجهيزات القياسية بطولها، مع مزايا بارزة مثل سقف زجاجي بانورامي، وشاشة بانورامية، وتطعيمات خشبية فاخرة باللون الأسود "ليزر سبيشل"، بالإضافة إلى جلد ألتراسويد على بطانة السقف وحاجبات الشمس. 

كما تشمل الحزمة مقاعد خلفية مدفأة، وإبزيم رفع كهربائي، ونظام مارك ليفينسون بـ 23 مكبر صوت بقوة 2400 واط، ونظام ركن متقدم.

أما بالنسبة للقوة، فتستخدم نسخة Heritage Edition نفس محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.4 لتر الموجود في سيارة LS 500 القياسية لعام 2025، والذي يولد قوة 416 حصانًا وعزم دوران يبلغ 442 رطل-قدم. 

ويعمل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ونظام دفع رباعي مع ترس تفاضلي محدود الانزلاق، مما يسمح بالتسارع من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة في 4.6 ثانية.

لكزس تويوتا لكزس LX 900 سعر سيارات لكزس سيارات تويوتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

دولار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

لكزس

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

هيونداي كونا

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

مهرجان الشرقية للخيول

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

بالصور

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

تجربة ميدانية لقياس زمن الاستجابة لحالات الطوارئ بمطار القاهرة

تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

لكزس
لكزس
لكزس

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

هيونداي كونا
هيونداي كونا
هيونداي كونا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد