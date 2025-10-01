سعر كيا EV4 موديل 2026 في السعودية

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا EV4 موديل 2026، وتنتمي EV4 لفئة السيارات السيدان الكهربائية الجديدة، وتنافس العديد من الإصدارات منها، تسلا موديل 3، وتمتلك تصميم عصري، وتكنولوجيا متقدمة، ومدى مميز.

كيا EV4 موديل 2026

مواصفات كيا EV4 موديل 2026

تحتوي سيارة كيا EV4 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، خطوط حادة، وأسطح منحوتة، ولمسات إضاءة مستقبلية تمنحها شخصية قوية، وبها مداخل هواء تقليدية كبيرة، وبها عجلات مقاس 17 بوصه، وبها لمسات رياضية إضافية على الصداد الأمامي والخلفي .

كيا EV4 موديل 2026



بالاضافة إلي ان سيارة كيا EV4 موديل 2026 بها، مواد عالية الجودة تعطي لمسة من الفخامة، وبها شاشات مترابطة، ونظام صوت من Harman Kardon، وفتحات تهوية حديثة، ومنافذ شحن USB-C للركاب في الخلف، وبها مساند رأس خلفية بشكل مستوحى من كراسي المكاتب المريحة لتعزيز الراحة في الرحلات الطويلة.

محرك كيا EV4 موديل 2026

تحصل سيارة كيا EV4 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 58.3 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 430 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا EV4 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة كيا EV4 موديل 2026 أيضا بطارية سعة 81.4 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 590 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تتسارع سيارة كيا EV4 موديل 2026 من 0 إلى 100 كم/س في 7.4 ثانية، مقابل 7.7 ثانية لنسخة Long Range والتي تصل سرعتها القصوى إلي 170 كم/ساعة .

كيا EV4 موديل 2026

ويمكن شحن سيارة كيا EV4 موديل 2026 من 10% إلى 80% خلال 29 دقيقة للبطارية الصغيرة، و31 دقيقة للبطارية الكبيرة.

أسعار كيا EV4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا EV4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 141 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا EV4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 190 ألف ريال سعودي .

كيا EV4 موديل 2026

وجدير بالذكر ان سيارة كيا EV4 موديل 2026 أظهرت هدوء استثنائي مع ثبات مميز عند المنعطفات، بفضل مركز الثقل المنخفض الناتج عن تموضع البطاريات في أسفل الهيكل، ويمكن قيادتها بنظام One Pedal، فيما تدعمها أنظمة مساعدة السائق المتقدمة من كيا منها، مثبت السرعة المتكيف، والكبح التلقائي الطارئ، والتحذير من النقاط العمياء، وكاميرات الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.