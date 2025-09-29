أسعار تويوتا GR كورولا 2026 في السعودية| صور

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا GR كورولا 2026، وتنتمي GR لفئة السيارات الهاشتباك الرياضية، وتظهر بتعديلات تقنية دقيقة تعزز من صلابة السيارة وكفاءتها، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

تويوتا GR كورولا 2026

محرك تويوتا GR كورولا 2026

تستمد سيارة تويوتا GR كورولا 2026 قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 300 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا GR كورولا 2026

مواصفات تويوتا GR كورولا 2026

تحتوي سيارة تويوتا GR كورولا 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، 14 متر من المواد اللاصقة الهيكلية في مقدمة وخلفية السيارة، وبها فتحة تهوية جديدة محسنة تعمل على خفض درجات الحرارة، وبها غطاء أمامي من الكربون مثقّب، وعجلات برونزية، وجناح خلفي ضخم مصنوع من الكربون، وبها مقعدين فقط.

تويوتا GR كورولا 2026

سيارة تويوتا GR كورولا 2026 بها، نظام صوتي متطور من JBL يتكون من 9 سماعات، ومكبر صوت في الصندوق الخلفي، وبها نظام Active Sound Control – ASC، الذي يقوم بتوليد صوت محرك اصطناعي يتم بثه عبر السماعات داخل المقصورة، ليمنح السائق إحساسًا أكبر بالقوة أثناء القيادة.

أسعار تويوتا GR كورولا 2026

تويوتا GR كورولا 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا GR كورولا 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 154 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا GR كورولا 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 184 ألف ريال سعودي .

تويوتا GR كورولا 2026

الجدير بالذكر أن سيارة تويوتا GR كورولا 2026 سينتج منها ما يصل إلى 500 نسخة فقط، وسيتم الكشف عنها قبل نهاية العام الجاري، في معرض لوس أنجلوس للسيارات ، كمان أن التحديثات في تويوتا GR كورولا قد تبدو بسيطة للوهلة الأولى، ولكنها تظهر بوضوح التزام تويوتا بتحسين التفاصيل الدقيقة التي تصنع الفارق في الأداء والاعتمادية، مع صلابة أكبر في الهيكل .