أيهما تفضل .. سيتروين C5 اير كروس أم رينو اوسترال 2026؟

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C5 اير كروس و رينو اوسترال موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

محرك سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

تستمد سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 165 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة .

أسعار سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 590 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 730 ألف جنيه .

محرك رينو اوسترال موديل 2026

تنقل قوة سيارة رينو اوسترال موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 9.7 ثانية، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر .

سعر رينو اوسترال موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 590 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 770 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 880 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 990 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 20 ألف جنيه .