سوق المستعمل.. فورد B Max كروس أوفر بـ 500 ألف جنيه

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فورد B Max موديل 2014

وتوافرت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فورد B Max  موديل 2014، وتنتمي B Max لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات فورد B Max موديل 2014 الخارجية

تظهر سيارة فورد B Max  موديل 2014 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فورد، وتم تثبيت شعار شركة فورد علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية  وخلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك فورد B Max موديل 2014

تستمد سيارة فورد B Max  موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 140 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فورد B Max  موديل 2014 الداخلية

زودت مقصورة سيارة فورد B Max  موديل 2014 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها مسند يد أمامي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها زجاج كهربائي، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر فورد B Max موديل 2014

تباع سيارة فورد B Max  موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

