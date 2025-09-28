بتصميم رياضي.. ماذا تقدم دونج فينج AX7 Mach موديل 2025؟

تعزز دونج فينج الصينية من تواجدها عالميًا بطرح مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية، ومنها AX7 Mach موديل 2025، والتي تنتمي إلى الفئات المتعددة الاستخدام SUV.

ولكن ماذا تقدم هذه النسخة الرياضية، سواء من حزمة تجهيزات الحماية والأمان، أو عناصر الرفاهية والتحكم، وماذا أيضًا عن القدرات الفنية والتقنية؟

دونج فينج AX7 Mach

أداء ومحرك دونج فينج AX7 Mach

تعتمد دونج فينج AX7 Mach على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 190 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات DCT مكون من 7 نقلات أوتوماتيكية.

تجهيزات ومواصفات دونج فينج AX7 Mach

تحتوي السيارة دونج فينج AX7 Mach على نظام تحديد المسار، مكابح الطوارئ الذاتية، رصد النقاط العمياء، التحذير من التصادر الأمامي، مثبت سرعة، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل، نظام مانع الانغلاق ABS، مساعد تجاوز المرتفعات والمنحدرات، نظام الثبات الالكتروني، وسائد هوائية يصل عددها إلى 6.

زودت دونج فينج AX7 Mach بقاعد كهربائية التحكم، ذاكرة، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في أوامر الصوت، مثبت سرعة، شاحن لاسلكي للهواتف، شاشة عدادات 7 بوصة، شاشة اخرى تعمل باللمس تدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو بقياس 12.3 بوصة، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

أبعاد السيارة AX7 Mach

ترتكز دونج فينج AX7 Mach على قاعدة عجلات بطول 2.715 مم، ونسبة طول كلي بلغت 4.660 مم، و1.880 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.690 مم، مع مساحة تخزين تتسع إلى 565 لترًا، وجنوط رياضية قياسها 19 بوصة.