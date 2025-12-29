اللجنة المجمعية لخدمة ذوي الإعاقة تعقد لقاءها لمناقشة "مجتمع تنموي دامج"

عقدت اللجنة المجمعية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعًا لمناقشة تطوير رؤية واضحة تهدف لبناء مجتمع تنموي يحقق الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "مجتمع تنموي دامج"، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بحلوان (مقر المطرانية)، بحضور مقرريها صاحبا النيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشة البحر الأحمر، والأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة.

شارك في اللقاء سكرتيري اللجنة القمص إبرام نجاح (عن قطاع البحر الأحمر)، والقس أباكير عبد الفادي (عن قطاع القاهرة وإيبارشية حلوان)، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية.