سوق المستعمل.. نيسان قشقاي 2025 كسر زيرو بهذا السعر

نيسان قشقاي موديل 2025
نيسان قشقاي موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة نيسان قشقاي واحدة من أبرز السيارات التي قدمت في مصر، باختلاف أجيالها وموديلاتها، ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تأتي بتصميم عصري وباقة من التجهيزات.

وظهرت السيارة نيسان قشقاي موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، بعد خوض عدد بسيط من الكيلومترات، وبسعر يبلغ مليون و400 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل.

نيسان قشقاي موديل 2025

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو باتباع عمليات الفحص الشامل، والتي تتضمن الكشف على المحرك وناقل السرعات والمنظومة الفنية، بالإضافة إلى حالة الهيكل الخارجي والداخلي، ومراجعة متوسط الاسعار وفقًا للفئة والحالة والموديل.

نيسان قشقاي موديل 2025

مواصفات السيارة نيسان قشقاي موديل 2025

تعتمد نيسان قشقاي موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 148 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

نيسان قشقاي موديل 2025

تأتي السيارة نيسان قشقاي موديل 2025 بقدرات قياسية في التسارع تقدر بحوالي 8.9 ثانية، للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر لكل 100 كم.

نيسان قشقاي موديل 2025

تحتوي السيارة نيسان قشقاي موديل 2025 على باقة من التجهيزات منها، شاحن لاسلكي للهواتف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيك، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، كاميرا، فرامل كهربائية، وسائد هوائية للحماية.

نيسان قشقاي

