بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للشباب في تشيلي
البترول: 50 مليون قدم مكعب غاز طبيعي يوميا من بئر جديدة بالصحراء الغربية
قرار في التضامن بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي انهيار مصنع المحلة
حزب حُماة الوطن بالإسكندرية يناقش تعديلات قانون الرياضة
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
روسيا تضيف مجموعة من ممثلي السياسة البريطانية إلى قائمة الممنوعين من دخول البلاد
هتلحق موعد البنك.. فتح وحدات خارج الفروع لتسهيل المعاملات المصرفية
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
احذروا ركن السيارات خارج المنازل.. فورد تحذر عملائها بعد حرائق مركباتها

أعلنت شركة فورد عن توسيع نطاق استدعاء سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات، ليشمل 4,632 سيارة إضافية من طرازي فورد إكسبيديشن ولينكولن نافيجيتور موديل 2020، جرى تصنيعها بين 17 نوفمبر و1 ديسمبر من العام نفسه. 

ويأتي ذلك بعد الاستدعاء الأولي الذي شمل طرازات 2021، إثر اكتشاف احتمالية نشوب حريق حتى في حال كانت السيارات متوقفة ومطفأة.

سبب العطل وخطر الحريق في سيارات فورد 

وفقًا للوثائق المقدمة إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، يعود الخلل إلى تماس كهربائي محتمل داخل لوحة دوائر صندوق توصيل البطارية. 

ويحدث ذلك بسبب سوء تغطية اللحام وضعف طبقة الطلاء، ما يجعل الألواح عرضة للرطوبة مع مرور الوقت. تراكم المياه والملوثات قد يؤدي إلى تماس كهربائي خطير، قد يشعل حريقًا في السيارة.

وبينما لم تسجل إصابات حتى الآن، أبلغ بعض المالكين عن رائحة احتراق أو دخان من جانب الراكب الأمامي أسفل غطاء المحرك، وهي إشارات تحذيرية مبكرة لوجود الخلل.

ستقوم فورد عبر وكلائها بفحص جميع المركبات المتأثرة، واستبدال صندوق توصيل البطارية إذا لزم الأمر. 

أما سيارات الدفع الرباعي المزودة بمروحة تبريد بقوة 800 واط، فسيتم إزالة سلك التأريض، بينما الطرازات المزودة بمروحة 700 واط ستحصل على صندوق إضافي ووصلة سلكية جديدة لتقليل خطر ارتفاع الحرارة.

أشارت الشركة إلى أن لوحات الدوائر المعيبة تعود إلى فترة نقل الإنتاج بين المصانع خلال أوائل عام 2020، حيث يعتقد أن مشكلات في عملية الطلاء خلال فترة الجائحة كانت وراء العيب.

