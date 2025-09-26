مواصفات وأسعار ماكسوس D60 MAX 2025.. بعد طرحها في السعودية

يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده في السوق السعودي، من خلال طرح عدد من الإصدارات الجديدة ومنها، ماكسوس D60 MAX موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

مواصفات ماكسوس D60 MAX

تعتمد ماكسوس D60 MAX على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 169 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيار DCT.

ماكسوس D60 MAX

أبعاد وتصميم ماكسوس D60 MAX

تأتي السيارة ماكسوس D60 MAX بجنوط رياضية 19 بوصة، مع مصابيح تتسم بالشراسة تعمل بتقنية LED، وشبكة كبيرة الحجم، مرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، بينما تقدم بأبعاد خارجية قدرها 4.720 مم للطول الكلي، و1.860 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1.736 مم.

ماكسوس D60 MAX

تجهيزات ماكسوس D60 MAX

تحتوي ماكسوس D60 MAX على مجموعة من التجهيزات تتضمن مكبرات صوتية تتراوح بين 6 و8 مكبرات، وشاشة عدادات بين 7 و12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس قياس 10 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مكيف هواء أوتوماتيك، قفل مركزي، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

ماكسوس D60 MAX

زودت ماكسوس D60 MAX بكاميرا وحساسات ركن، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، ونظام مانع الانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مثبت سرعة، التحكم في قوى الجر، نظام الثبات الالكتروني، متابعة النقاط العمياء،كاميرا 360 درجة حسب الفئات.

أسعار السيارة ماكسوس D60 MAX موديل 2025

تقدم ماكسوس D60 MAX موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 53.542 ريال سعودي.