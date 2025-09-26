قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للأجانب أبناء الأم المصربة.. طريق اكتساب الجنسية
مدير المخابرات الحربية سابقًا: إسرائيل تنتهك معاهدة جنيف بتهجير الفلسطينيين
نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع ممثلي البريد وإحدى شركات الميكنة والتحول الرقمي
القومية للأنفاق تعلن توفير وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي
رحيل المستشار أسامة السيد زبيب رئيس محكمة الاستئناف بعد صراع مع المرض
تحقيق إسرائيلي: أشرف مروان لم يكن سوى رأس الحربة في خطة الخداع المصرية
طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف النحمول
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إدارة مركز لتجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل
التحويلات المرورية بعد غلق شارع 26 يوليو
جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وأسعار ماكسوس D60 MAX 2025.. بعد طرحها في السعودية

ماكسوس D60 MAX
ماكسوس D60 MAX
صبري طلبه

يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده في السوق السعودي، من خلال طرح عدد من الإصدارات الجديدة ومنها، ماكسوس D60 MAX موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

مواصفات ماكسوس D60 MAX

تعتمد ماكسوس D60 MAX على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 169 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيار DCT.

 ماكسوس D60 MAX

أبعاد وتصميم ماكسوس D60 MAX

تأتي السيارة ماكسوس D60 MAX بجنوط رياضية 19 بوصة، مع مصابيح تتسم بالشراسة تعمل بتقنية LED، وشبكة كبيرة الحجم، مرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، بينما تقدم بأبعاد خارجية قدرها 4.720 مم للطول الكلي، و1.860 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1.736 مم.

 ماكسوس D60 MAX

تجهيزات ماكسوس D60 MAX

تحتوي ماكسوس D60 MAX على مجموعة من التجهيزات تتضمن مكبرات صوتية تتراوح بين 6 و8 مكبرات، وشاشة عدادات بين 7 و12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس قياس 10 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مكيف هواء أوتوماتيك، قفل مركزي، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

 ماكسوس D60 MAX

زودت ماكسوس D60 MAX بكاميرا وحساسات ركن، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، ونظام مانع الانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مثبت سرعة، التحكم في قوى الجر، نظام الثبات الالكتروني، متابعة النقاط العمياء،كاميرا 360 درجة حسب الفئات.

أسعار السيارة ماكسوس D60 MAX موديل 2025 

تقدم ماكسوس D60 MAX موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 53.542 ريال سعودي.

ماكسوس D60 MAX ماكسوس D60 MAX مواصفات ماكسوس D60 MAX سعر ماكسوس D60 MAX

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

الفنان أحمد رزق

خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله

مجلس الشيوخ

تعيينات جديدة مرتقبة في مجلس الشيوخ.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فضل الصلاة على النبي

فضل الصلاة على النبي .. تنجي وتحيي وترقي وتقرّب العبد من ربه

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

محبة النبي

داعية إسلامي: اغرسوا محبة النبي في قلوب أبنائكم

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد