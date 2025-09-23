قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كسر زيرو.. سيارة عائلية من كيا موديل 2024 بهذا السعر

كيا كرنفال 2024
كيا كرنفال 2024
صبري طلبه

اطلقت العلامة الكورية الجنوبية عدد كبير من السيارات العائلية، منها النسخة كارنفال الشهيرة، والتي تمكنت أن تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق العالمية والمحلية، نسبة إلى التصميم الخارجي والتجهيزات، بالإضافة إلى المساحة الرحبة ذات الـ 7 مقاعد.

وظهرت السيارة كيا كرنفال بحالة كسر الزيرو في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبلغ 3 مليون و230 ألف جنيه، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، وتحت مفهوم الفبريكا بشكل كامل.

كيا كرنفال 2024

ونعطي النصيحة دومًا لمن هو مقبل على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، بالإضافة إلى الكشف الهيكلي، مع متابعة متوسط الأسعار والمقارنة الجيدة، بحسب الموديلات والفئات الاخرى.

مواصفات كيا كرنفال 2024

تعتمد كيا كارنفال على محرك بنزين تيربو سعة 1600 سي سي بتقنية هايبرد، حيث بمحرك كهربائي، بقوة إجمالية تصل إلى 240 حصان وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

كيا كرنفال 2024

تضم السيارة كيا كرنفال 2024 نظام صوتي ترفيهي ومكبرات من طراز BOSE، مصابيح LED MATRIX، كاميرات محيطة 360 درجة، وشاشة رقمية 12 بوصة، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس، ومكيف هواء أوتوماتيك، بصمة داخلية وخارجية.

كيا كرنفال 2024

تحتوي السيارة كيا كرنفال 2024 على وسائد هوائية ستارية وجانبية، بالإضافة إلى الوسائد الأمامية والخلفية للحماية، ومقاعد كهربائية التحكم، تقنية رصد النقاط العمياء، تتبع المسارات، مثبت سرعة، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

